Το γαλλο-ιταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP/T επέλεξε η Δανία αντί των αμερικανικών Patriot, για την ενίσχυση της αεράμυνάς της σε μια νίκη για τον Παρίσι και ένα σοβαρό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι Δανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατασκευάζουν μια επίγεια αεράμυνα που μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες, τους στρατιωτικούς στόχους και τις κρίσιμες υποδομές από απειλές από αέρος», δήλωσε την Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας της Δανίας.

«Για το σύστημα μεγάλης εμβέλειας, θα προμηθευτούμε το γαλλο-ιταλικής παραγωγής SAMP/T, ενώ για τα συστήματα μεσαίας εμβέλειας, θα γίνει επιλογή μεταξύ ενός ή περισσότερων συστημάτων από το νορβηγικής παραγωγής NASAMS, το γερμανικό IRIS-T και το γαλλικό VL MICA», συνεχίζει η δήλωση.

Η κούρσα που έφερε αντιμέτωπους τους SAMP/T με τους Patriot ήταν η πρώτη δοκιμασία της προθυμίας της Ευρώπης να περιορίσει τις προμήθειες από τις ΗΠΑ ως αντίδραση στην αναξιοπιστία του Τραμπ, σχολιάζει το Politico. Η επιλογή της Δανίας αποτελεί επίσης νίκη για το Παρίσι, καθώς ο πρόσφατα διορισμένος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε ασκήσει έντονη πίεση σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όταν ήταν υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων για να τις πείσει ότι η επόμενη γενιά SAMP/T είναι καλύτερη από το Patriot.

Η Δανία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, μετά τη Γαλλία και την Ιταλία, που αγοράζει το σύστημα SAMP/T — το οποίο κατασκευάζεται από την MBDA και την Thales.

«Τα συστήματα έχουν επιλεγεί με βάση μια συνολική αξιολόγηση επιχειρησιακών, οικονομικών και στρατηγικών παραγόντων», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Δανίας.

Το συνολικό κόστος που σχετίζεται με την αγορά και λειτουργία συστημάτων επίγειας αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας εκτιμάται σε 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: skai.gr

