Το περιστατικό με το σκάφος ανοικτά της Κούβας σχολίασε η εκπρόσωπος υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ της Ρωσίας, το περιστατικό ήταν μια «επιθετική πρόκληση των Ηνωμένων Πολιτειών» με στόχο την κλιμάκωση της κατάστασης και την πρόκληση σύγκρουσης.

«Πρόκειται για μια επιθετική πρόκληση από τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την κλιμάκωση της κατάστασης και την πυροδότηση σύρραξης», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα.



Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση της Κούβας κατήγγειλε χθες Τετάρτη, απόπειρα «διείσδυσης» στη χώρα ομάδας ενόπλων με «τρομοκρατικούς σκοπούς» διά θαλάσσης, από τις ΗΠΑ, μερικές ώρες μετά τους θανάτους τεσσάρων επιβαινόντων σε ταχύπλοο νηολογημένο στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με την κουβανική ακτοφυλακή στα χωρικά ύδατα του νησιού.



