Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν σήμερα, έναν τρίτο γύρο συνομιλιών για τα πυρηνικά στη Γενεύη, εν μέσω στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Της ιρανικής διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας ηγείται ο υπουργός Εξωτερικών Aμπάς Αραγτσί, ενώ της αμερικανικής ομάδας προΐστανται ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ (Trump), Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Αραγτσί έχει δηλώσει ότι το Ιράν θα επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις «με αποφασιστικότητα για την επίτευξη μιας δίκαιης και ισότιμης συμφωνίας -στον συντομότερο δυνατό χρόνο», σημειώνει το Al Jazeera.

Η Τεχεράνη αναμένεται να καταθέσει πρόταση για τη μείωση εμπλουτισμού του αποθέματός της σε ουράνιο και να αποδείξει ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει για «άσχημα πράγματα» εάν το Ιράν δεν αποδεχθεί μια πυρηνική συμφωνία. Στις 19 Φεβρουαρίου δήλωσε ότι δίνει στην Τεχεράνη περίπου 10 έως 15 ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία.

Ο πρόεδρος του Ιράν Mασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι οι προηγούμενοι γύροι συνομιλιών παρήγαγαν «ενθαρρυντικά μηνύματα», αλλά προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.