Ο Κιμ της Βόρειας Κορέας αξιολογεί την πρόοδο της χώρας σε κομματικό συνέδριο

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν άρχισε να εξετάζει την πρόοδο της χώρας τα τελευταία πέντε χρόνια, η οποία έφερε «μεγάλο μετασχηματισμό» κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του βασικού συνεδρίου του κόμματος, μετέδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης KCNA το Σάββατο.

Το Ένατο Συνέδριο του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Βόρειας Κορέας ξεκίνησε την Πέμπτη και αναμένεται να διαρκέσει λίγες ημέρες. Ως το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός της χώρας που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια, καθορίζει την πολιτική και μπορεί να φέρει αλλαγές στους ηγετικούς ρόλους υπό τον ανώτατο στρατηγό Κιμ.

Το κυβερνών κόμμα της Βόρειας Κορέας χαιρέτισε τις «αξιοσημείωτες επιτυχίες» σε τομείς όπως η πολιτική, η οικονομία, ο πολιτισμός, η άμυνα και η διπλωματία υπό την ηγεσία του Κιμ κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, ανέφερε το KCNA.

Η Κεντρική Επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος επικεντρώθηκε πρώτα στην εύρεση ελλείψεων και στη συνέχεια στις επιτυχίες, ανέφερε το KCNA, αλλά δεν ανέφερε ποιες ήταν οι ελλείψεις.

Το KCNA ανέφερε την Παρασκευή ότι 5.000 μέλη του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος παρευρίσκονται στη συνάντηση. Δεν υπήρξε καμία αναφορά στην παρουσία σημαντικών ξένων αξιωματούχων, αν και το KCNA σημείωσε ότι στάλθηκαν συγχαρητήρια γράμματα από τη Ρωσία, την Κίνα, το Βιετνάμ και το Λάος.

Η Βόρεια Κορέα αναμένεται να επιδείξει τις στρατιωτικές της δυνατότητες σε προγραμματισμένη παρέλαση και τους στόχους ανάπτυξης όπλων στο πλαίσιο του συνεδρίου.

Πηγή: skai.gr

