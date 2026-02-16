Μία νέα οικιστική περιοχή στην Πιονγιάνγκ, με καινούρια σπίτια κατασκευασμένα για οικογένειες Βορειοκορεατών στρατιωτών που σκοτώθηκαν πολεμώντας στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, εγκαινίασε σήμερα ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Στα εγκαίνια, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας συνοδευόταν από την έφηβη κόρη του, ονομάζεται Κιμ Γιου Άε, την οποία ετοιμάζεται να χρίσει επισήμως διάδοχό του.

Kim unveils homes for families of North Korean troops killed aiding Russia, reports KCNAhttps://t.co/53fL9IlEgY pic.twitter.com/iAP6AOwyMs — AFP News Agency (@AFP) February 16, 2026

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες με τον πατέρα και την κόρη να περπατούν στον δρόμο της νέας περιοχής, να κόβουν την κορδέλα και να μιλούν με τις οικογένειες των νεκρών στρατιωτών.

Ο φιλεύσπλαχνος ηγέτης, στην ομιλία του, υποσχέθηκε να αποζημιώσει τους «νεαρούς μάρτυρες» που «θυσιάστηκαν όλοι για την πατρίδα τους», στην πιο πρόσφατη προσπάθεια να παρηγορήσει τις οικογένειες των νεκρών στρατιωτών.

Τους τελευταίους μήνες, η Βόρεια Κορέα έχει εντείνει την προπαγάνδα που εξυμνεί τα στρατεύματα που αναπτύχθηκαν για να πολεμήσουν στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, όπως η δημιουργία ενός τείχους μνημείου και η κατασκευή ενός μουσείου.

Οι αναλυτές το βλέπουν ως μια προσπάθεια ενίσχυσης της εσωτερικής ενότητας και περιορισμού της πιθανής δημόσιας δυσαρέσκειας.

Το υπό κατασκευή Μουσείο Μνήμης Πολεμικών Κατορθωμάτων στις Υπερπόντιες Στρατιωτικές Επιχειρήσεις

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στο μέτωπο της Ουκρανίας φτάνουν τις 6.000, ενώ πέρυσι πίστευε ότι ήταν περίπου 600.

Η κατασκευή του νέου δρόμου και των σπιτιών για τις οικογένειες των θυμάτων έρχεται ένα μήνα πριν το μεγάλο συνέδριο του κυβερνώντος κομμουνιστικού κόμματος της Βόρειας Κορέας, όπου ο Κιμ αναμένεται να ανακοινώσει τους κύριους στόχους του στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική τα επόμενα πέντε χρόνια και να λάβει περαιτέρω μέτρα για να ενισχύσει τον έλεγχό του.

Η στιγμή που επελέγη για τα εγκαίνια του δρόμου αποτελεί «πολιτικό ελιγμό κατόπιν μεγάλης περίσκεψης με στόχο να αιτιολογηθεί η ανάπτυξη στρατιωτών» πριν από το συνέδριο του κόμματος, εξήγησε στο AFP ο Χονγκ Μιν, αναλυτής του Κορεατικού Ινστιτούτου για την Εθνική Ενοποίηση.

«Αυτό επιτρέπει να φανεί ότι το κράτος προσφέρει συγκεκριμένη αποζημίωση στις οικογένειες των στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη (…) σε μια συμβολική εκδήλωση», σημείωσε.

Η πιθανή συμμετοχή της κόρης του, Γου Αέ στο συνέδριο – που πραγματοποιείται κάθε 5 χρόνια – πιστεύεται ότι θα είναι και η επισημοποίηση της διαδοχής της στην ηγεσία της χώρας.





Πηγή: skai.gr

