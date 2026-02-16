Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τα «κύρια ζητήματα», όπως τα αποκάλεσε, θα συζητηθούν στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία που θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα στη Γενεύη, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού, σημειώνει το Reuters.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο σύμβουλος του Πούτιν Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιγκόρ Κοστιούκοφ και ο ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: skai.gr

