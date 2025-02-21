Μασκ: Διαλύει μια οργάνωση υπέρ της δημοκρατίας, οι εχθροί της Αμερικής πανηγυρίζουν

Εν μέσω της επίθεσης σε ομοσπονδιακούς θεσμούς που ενορχηστρώθηκε από τον μεγιστάνα Ίλον Μασκ και τους ακολούθους του στο DOGE (Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας), το ίδρυμα NED (Εθνική Ενίσχυση για τη Δημοκρατία - National Endowment for Democracy) στάθηκε ανίκανο να αποκτήσει πρόσβαση στα κεφάλαια που διέθεσε το Κογκρέσο στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, είπαν πηγές στη WP, οι λειτουργίες του NED παύουν.



Ολόκληρος ο προϋπολογισμός του οργανισμού (315 εκατομμύρια δολάρια ετησίως) είναι ένα σφάλμα στρογγυλοποίησης στο πλαίσιο ενός προϋπολογισμού των ΗΠΑ ύψους 6,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και η εξάλειψή του δεν θα έχει σχεδόν καθόλου αντίκτυπο στο έλλειμμα προϋπολογισμού ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά η πρακτική και συμβολική σημασία του NED υπερβαίνει κατά πολύ τους όχι αξιόλογους οικονομικούς πόρους του.

Πηγή: The Washington Post

Από την ίδρυσή του το 1983, με πρωτοβουλία του προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν, το NEDπου προωθούν τα αμερικανικά ιδεώδη και εργάζονται για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του δεσποτισμού των αυταρχικών καθεστώτων. Το NED βοήθησε το κίνημα Αλληλεγγύη του Λεχ Βαλέσα στη δεκαετία του 1980 στην Πολωνία, και το πρόσφατο κίνημα Woman, Life, Freedom (Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία) στο Ιράν. Το ότι η NED δεν έχει πλέον πρόσβαση σε κεφάλαια που διατέθηκαν από το Κογκρέσο, κατά προφανή παραβίαση του νόμου, είναιΤο NED και οι βασικοί του εταίροι - το Διεθνές Ρεπουμπλικανικό Ινστιτούτο, το Εθνικό Δημοκρατικό Ινστιτούτο, το (συνδεόμενο με την αγορά εργασίας) Κέντρο Αλληλεγγύης και το Κέντρο Διεθνών Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - πρέπει να απολύσουν υπαλλήλους και να κλείσουν τα γραφεία τους στις ΗΠΑ.Το NED αναγκάστηκε επίσης να αναστείλει τη χρηματοδότηση για περίπου 2.000 δικαιούχους επιχορηγήσεων σε 100 χώρες. Πρόκειται για οργανώσεις όπως η Κουβανική Δημοκρατική Διεύθυνση, της οποίας οι εκπομπές βραχέων κυμάτων παρέχουν ανεξάρτητες πληροφορίες στον λαό της Κούβας, το Παγκόσμιο Συνέδριο των Ουιγούρων, το οποίο καταγράφει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα κατά του λαού των Ουιγούρων, το China Digital Times, που αποκαλύπτει τις εκστρατείες παραπληροφόρησης του Πεκίνου και άλλες.Δεν είναι περίεργο που οι εχθροί της Αμερικήςως μέρος του γενικού παγώματος της εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ. Ένας κινεζικός ιστότοπος γιόρτασε την πτώση αυτής της «διαβόητης ομάδας», υποστηρίζοντας ότι «η NED υποστηρίζει εδώ και καιρό αντικινεζικές οργανώσεις». Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροντρίγκεζ προέτρεψε να διεξαχθεί έρευνα για το πώς το NED υποτίθεται ότι οργάνωσε «αποσταθεροποίηση και τρομοκρατία κατά της Κούβας». Και ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, έγραψε ότι «οι δραστηριότητες του NED έχουν αναγνωριστεί ως ανεπιθύμητες στη Ρωσία» και ότι «έχει από καιρό εμπλακεί σε ανατρεπτικές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο».Τέτοιες επιθέσεις από εχθρικά, αντιαμερικανικά καθεστώτα θα πρέπει- και βοηθούν να εξηγηθεί γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι που δίνουν προτεραιότητα στην εθνική ασφάλεια υποστηρίζουν τόσο καιρό αυτόν τον οργανισμό. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του NED είναι ο Πίτερ Ρόσκαμ, που διατέλεσε μέλος του Κογκρέσου με τους Ρεπουμπλικανούς, και ένας από τους αντιπροέδρους του είναι ο Στέφεν Μπίγκαν, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ. Η Ελίζ Στέφανικ, η επιλογή του Τραμπ για πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της NED, ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Ρεπουμπλικανικού Ινστιτούτου (IRI) που συνδέεται με το NED μέχρι να επιλεγεί ως υπουργός Εξωτερικών. Μάλιστα, ο Ρούμπιο υποστήριξε πέρυσι σε ομιλία του το έργο του IRI για την προώθηση της «ελευθερίας και της δημοκρατίας».Ωστόσο, παρά τη μακρά ιστορία της υποστήριξης των Ρεπουμπλικανών στο NED, ο Μασκ και ορισμένοι εξτρεμιστές της MAGA φέρεται αποφασισμένοι να το καταστρέψουν. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν χρησιμοποιήσειτων αντιδημοκρατικών καθεστώτων σε όλο τον κόσμο. (Αξίζει να σημειωθεί ότι η Tesla έχει το μεγαλύτερο εργοστάσιο αυτοκινήτων της και ένα τεράστιο νέο εργοστάσιο μπαταριών στη Σαγκάη, και ο Μασκ έχει περιγράψει τον εαυτό του ως «περίπου υπέρ της Κίνας ».)«Το NED είναι απάτη», έγραψε ο Μασκ στο X στις 2 Φεβρουαρίου, προσθέτοντας ότι είναι ένοχο για απροσδιόριστα «εγκλήματα» και υποτίθεται «ΓΕΜΑΤΟ με ΔΙΑΦΘΟΡΑ!!» Το Centre for Renewing America, η δεξαμενή σκέψης που ιδρύθηκε από τον Ράσελ Βοτ πριν γίνει διευθυντής προϋπολογισμού του Τραμπ, δημοσίευσε ένα θέμα που έκανε μεγάλο θόρυβο, κατηγορώντας το NED ότι, μεταξύ άλλων, υποδαύλισε την Αραβική Άνοιξη του 2011 και την Επανάσταση της Αξιοπρέπειας του 2014 στην Ουκρανία, καθιστώντας το έτσι ένοχο για «παρέμβαση στη Μέση Ανατολή» και «πολεμοκαπηλία στην Ουκρανία».Αυτό είναι το είδος των επιχειρημάτων που χρησιμοποιούν τα αυταρχικά καθεστώτα για να χειραγωγήσουν τους δικούς τους ανθρώπους, υποστηρίζοντας ότι οι διαμαρτυρίες είναι έργο ξένων ταραχοποιών. Οι άνθρωποι ξεσηκώνονται ενάντια στα καταπιεστικά καθεστώτα επειδή θέλουν ελευθερία,Επίσης ψευδής είναι η κατηγορία του Κέντρου για την Ανανέωση της Αμερικής ότι η NED έχει εμπλακεί «σε μια απροκάλυπτη προσπάθεια να σταματήσει και στη συνέχεια να εμποδίσει τον Πρόεδρο Τραμπ». Αυτή η κατηγορία βασίζεται κυρίως σε δηλώσεις κατά του Τραμπ ορισμένων νυν και πρώην μελών του δικομματικού συμβουλίου του NED, των οποίων οι τάξεις περιλαμβάνουν φυσικά Δημοκρατικούς και ανεξάρτητους καθώς και Ρεπουμπλικάνους. Αλλά το NED μένει μακριά από την εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Το 2020, παρείχε επιχορήγηση σε βρετανική μη κυβερνητική οργάνωση για την παρακολούθηση της κινεζικής παραπληροφόρησης σε διάφορες χώρες, αλλά όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η ομάδα αργότερα εξέδωσε μια έκθεση που διαπίστωνε ότι ορισμένοι δεξιοί οργανισμοί μέσων ενημέρωσης των ΗΠΑ ήταν επιρρεπείς στην παραπληροφόρηση. Η NED δεν χρηματοδότησε την έκθεση των ΗΠΑ, και διέκοψε κάθε υποστήριξη για την ομάδα εντός της εβδομάδας.Εάν το NED πρέπει να κλείσει οριστικά, η κατάρρευσή του δεν θα βοηθούσε το κίνημα MAGA- αλλά θα ήταν ένα όφελος για τους εχθρούς της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης τηςΔυστυχώς, αυτή η σανίδα σωτηρίας κινδυνεύει τώρα να κοπεί. Στην πορεία, η ήπια δύναμη των ΗΠΑ -η ικανότητα να προωθούν τα συμφέροντα του έθνους χωρίς να καταφεύγουν σε στρατιωτική βία ή οικονομικό εξαναγκασμό-

