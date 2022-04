Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στο υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας στο Τίρασπολ, στην πρωτεύουσα της Υπερδνειστερίας, δημοσίευσε το The First Pridnestrovian Channel.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου και ήταν μία από τις πολλές ενέργειες που καταγράφηκαν τα τελευταία 24ωρα στην αποσχισθείσα από τη Μολδαβία περιοχή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ οι τρεις φρουροί δείχνουν να αιφνιδιάζονται.

Δείτε το βίντεο:

"The First Pridnestrovian Channel" published a video of the attack on the building of the Ministry of State Security in #Tiraspol on April 25. pic.twitter.com/jKB5pgRJcK