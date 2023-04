Βίντεο δείχνει τον αποκεφαλισμό Ουκρανού στρατιώτη – Έρευνα ξεκίνησε το Κίεβο

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ξεκίνησε σήμερα έρευνα μετά τη δημοσίευση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το οποίο που δείχνει έναν Ουκρανό στρατιώτη να αποκεφαλίζεται στο μέτωπο του πολέμου από τους Ρώσους.

The Security Service of #Ukraine has launched an investigation into the publication of the video showing a #Ukrainian soldier being beheaded. pic.twitter.com/U7ExkT0mAB

Το βίντεο ανέβασε με φίλτρο ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαήλο Ποντόλιακ.

Russian soldier is recorded enjoying cutting off head of 🇺🇦 war prisoner. Proving their beast nature and convincing world of RF's bloodthirstiness once again...

Perhaps "peacemakers" who cynically suggest "exchanging land for peace" will finally feel the true sense of "Ru-world"? pic.twitter.com/9cGP2b09fg