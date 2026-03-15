Βίντεο από την αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου πάνω από το Ισραήλ

Ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Σταύρος Ιωαννίδης «έπιασε» με την κάμερα του τη στιγμή της αναχαίτισης ιρανικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς το Τελ Αβίβ από τα αντιεαροπορικά πυρά του Ισραήλ.

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή της αναχαίτισης και τις εκρήξεις που ακούγονται, ενώ κάποια υπολείμματα πέφτουν στην πόλη.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

