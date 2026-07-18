Επίσημα ποδοσφαιριστής της Μοντερέι ο Πινέδα!

Η μεξικανική ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου από την ΑΕΚ, με τον MVP της περσινής Stoiximan Super League να περνά χωρίς πρόβλημα από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Liderazgo, versatilidad y experiencia internacional para la Pandilla.🔵⚪



Dos veces mundialista con @Miseleccionmx y con una trayectoria que incluye títulos en México y Europa, Orbelín Pineda comienza un nuevo capítulo defendiendo nuestros colores azul y blanco.👊🏼🛡️



¡Bienvenido… pic.twitter.com/eXtdAsDbvI — Rayados (@Rayados) July 18, 2026

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