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Η Μοντερέι ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Πινέδα από την ΑΕΚ

Η μεξικανική ομάδα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου από την ΑΕΚ, ο οποίος πέρασε χωρίς προβλήματα τα απαραίτητα ιατρικά τεστ

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Πινέδα

Επίσημα ποδοσφαιριστής της Μοντερέι ο Πινέδα!

Η μεξικανική ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου από την ΑΕΚ, με τον MVP της περσινής Stoiximan Super League να περνά χωρίς πρόβλημα από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΑΕΚ Ματίας Αλμέιδα
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