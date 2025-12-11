Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις ΗΠΑ

Δύο στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 του αμερικανικού στρατού συμμετείχαν στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας την Τετάρτη 

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις ΗΠΑ

Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας την Τετάρτη «εν μέσω ενός ολοένα και πιο σοβαρού περιβάλλοντος ασφαλείας γύρω από την Ιαπωνία», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας την Πέμπτη.

«Δύο στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 του αμερικανικού στρατού συμμετείχαν στις κοινές ασκήσεις», ανέφερε.

«Οι διμερής ασκήσεις επιβεβαιώνουν την ισχυρή βούληση μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ να μην ανεχθούν μονομερείς αλλαγές στο status quo με τη βία.

Καταδεικνύουν επίσης την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και ενισχύουν περαιτέρω τις ικανότητες αποτροπής και αντίδρασης της Συμμαχίας Ιαπωνίας-ΗΠΑ», σημείωσε το Υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark