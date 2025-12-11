Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις ΗΠΑ

Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας την Τετάρτη «εν μέσω ενός ολοένα και πιο σοβαρού περιβάλλοντος ασφαλείας γύρω από την Ιαπωνία», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας την Πέμπτη.

«Δύο στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 του αμερικανικού στρατού συμμετείχαν στις κοινές ασκήσεις», ανέφερε.

«Οι διμερής ασκήσεις επιβεβαιώνουν την ισχυρή βούληση μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ να μην ανεχθούν μονομερείς αλλαγές στο status quo με τη βία.

Καταδεικνύουν επίσης την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και ενισχύουν περαιτέρω τις ικανότητες αποτροπής και αντίδρασης της Συμμαχίας Ιαπωνίας-ΗΠΑ», σημείωσε το Υπουργείο.

JSDF and the U.S. Armed Forces conducted a bilateral exercise amid an increasingly severe security environment surrounding Japan. This bilateral exercise reaffirms the strong will between Japan and U.S. not to tolerate unilateral changes to the status quo by force. pic.twitter.com/UDD5fW7wD0 — Japan Joint Staff (@JapanJointStaff) December 11, 2025

Πηγή: skai.gr

