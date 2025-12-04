Με τον αμερικανικό στόλο να βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών και τον πρόεδρο Τραμπ να πιέζει για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, οι κάτοικοι της Βενεζουέλας επικεντρώνονται σε ένα πιο επείγον ζήτημα -το κόστος των προετοιμασιών για τα Χριστούγεννα.

Οι καταναλωτές γεμίζουν τα εμπορικά κέντρα, αλλά διαπιστώνουν ότι ξοδεύουν ολόκληρο το μισθό τους για δώρα και διακοσμήσεις. Τα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα με χοιρινά πόδια και ψωμιά γεμιστά με ζαμπόν, που είναι βασικά είδη του γιορτινού τραπεζιού, και είναι σχεδόν διπλάσια σε τιμή από πέρσι, σημειώνει η Wall Street Journal.

Και σε μια αριστοκρατική γειτονιά που φωτίζεται από τεράστιες οθόνες LED, τα εισαγόμενα χριστουγεννιάτικα δέντρα από τον Καναδά κοστίζουν το ισοδύναμο των 300 δολαρίων, περισσότερο από ό,τι κερδίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι σε ένα μήνα.

Στο Καράκας, στην πρωτεύουσα των τριών εκατομμυρίων κατοίκων, ο ήχος των τυμπάνων του πολέμου ακούγεται μακρινός και εξωπραγματικός. Οι κάτοικοι λένε ότι έχουν δει και στο παρελθόν προσπάθειες να εκθρονιστεί ο Μαδούρο και δεν κρατούν την αναπνοή τους αυτή τη φορά. Αντίθετα, το κύριο μέλημά τους είναι ο χρόνιος πληθωρισμός, ο οποίος φέτος αναμένεται να φτάσει το 270% και στη συνέχεια να εκτοξευθεί στο 682% μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ο οικοδόμος Μιγκέλ Πέρεζ έψαχνε αυτή την εβδομάδα για μια νέα τηλεόραση, για να αντικαταστήσει τη χαλασμένη που έχει στο σπίτι του. Έφυγε με άδεια χέρια. Όλες ήταν πολύ ακριβές, με ένα κινεζικό μοντέλο 50 ιντσών να κοστίζει 400 δολάρια.

Καθώς η Μπετσαίντα Πέρεζ, μια νοικοκυρά, αγόραζε γιρλάντες για το χριστουγεννιάτικο δέντρο, είπε ότι προσπαθούσε να μην σκέφτεται τις απειλές του Τραμπ να βομβαρδίσει τη Βενεζουέλα, που εκφράστηκαν μόλις την Τρίτη.

«Οι άνθρωποι απλά μιλάνε και μιλάνε και μιλάνε και δεν συμβαίνει τίποτα», είπε. Για αυτό και εμείς περιμένουμε, «απλά περιμένουμε τα Χριστούγεννα».

Είναι η παράδοξη πραγματικότητα για αυτή τη χώρα των 28 εκατομμυρίων κατοίκων. Να προσπαθούν να διατηρήσουν μια αίσθηση κανονικότητας σε ένα μέρος όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν συχνές διακοπές ρεύματος και έχουν νερό μόνο λίγες ημέρες την εβδομάδα. Ταυτόχρονα, προσπαθούν να αντέξουν τον θόρυβο και τις προσδοκίες που δημιουργούνται στην Ουάσινγκτον, όπου οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι μέρες της αντιδημοφιλούς κυβέρνησης του Μαδούρο είναι μετρημένες.

Έχουν δει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ειδήσεις να βομβαρδίζονται σχεδόν καθημερινά με προειδοποιήσεις ότι ο Μαδούρο θα μπορούσε να υποκύψει στην πίεση των ΗΠΑ, μετά από τρεις μήνες αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ εναντίον υποτιθέμενων σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών που αναχωρούσαν από τη Βενεζουέλα.

Ο Μαδούρο, σε ομιλία του στην κρατική τηλεόραση την Τετάρτη το βράδυ, επιβεβαίωσε μια πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ και χαιρέτισε τη διπλωματική προσέγγιση. «Μπορώ να πω ότι η συνομιλία έγινε με σεβασμό. Θα μπορούσα να πω ακόμη και ότι ήταν εγκάρδια», δήλωσε ο Μαδούρο στα πρώτα του σχόλια για την τηλεφωνική συνομιλία που πραγματοποιήθηκε σχεδόν δύο εβδομάδες νωρίτερα. «Ειρήνη, ναι. Πόλεμος, ποτέ, ποτέ στη ζωή μου», πρόσθεσε, μιλώντας στα αγγλικά.

Η ανατροπή του Μαδούρο θα έθετε τέλος στην σχεδόν 13ετή διακυβέρνησή του, η οποία έχει σημαδευτεί από πολιτική καταπίεση, κατηγορίες για εκλογική νοθεία και κακοδιαχείριση της οικονομίας, που ανάγκασε περίπου οκτώ εκατομμύρια μετανάστες να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Ο 63χρονος ηγέτης μιλάει σχεδόν καθημερινά στην τηλεόραση, επισκέπτεται εμπορικές εκθέσεις για την προώθηση του τουρισμού και τονίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να τονώσει νέους κλάδους για να αντισταθμίσει την κατάρρευση του ζωτικού τομέα του πετρελαίου.

Τη Δευτέρα, ο Μαδούρο εμφανίστηκε σε μια συγκέντρωση όπου χόρεψε και προέτρεψε τους οπαδούς του να μπουν στο πνεύμα των εορτών. «Πάρτι, πάρτι, πάρτι, πάρτι και ακόμα περισσότερο πάρτι», είπε, «όσο το αντέχει το σώμα σας».

Στη συνέχεια, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να πάει πουθενά. «Να είστε σίγουροι, δεν θα σας απογοητεύσω ποτέ», είπε.

Μια πρόσφατη μελέτη του Καθολικού Πανεπιστημίου Andrés Bello διαπίστωσε ότι σχεδόν οκτώ στους δέκα πολίτες θεωρούν απαραίτητη μια αλλαγή στην κυβέρνηση.

Σε μια δημοσκόπηση που διεξήχθη τον περασμένο μήνα από την εταιρεία Datanalisis με έδρα το Καράκας, το 23% δήλωσε ότι υποστηρίζει μια ξένη στρατιωτική επέμβαση. Περίπου το 55% αντιτάχθηκε, αλλά το 70% δήλωσε ότι έχει αρνητική εντύπωση για την κατάσταση της χώρας.

