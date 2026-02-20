Ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση κρατουμένων που η αντιπολίτευση και ΜΚΟ χαρακτηρίζουν πολιτικούς, εγκρίθηκε χθες Πέμπτη ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας, προτού συμπληρωθούν δυο μήνες από την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου παρών στην αίθουσα.

«Ο νόμος για τη δημοκρατική συνύπαρξη υιοθετήθηκε. Διαβιβάστηκε στην υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ για την κύρωσή του», είπε στο ημικύκλιο ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκεζ, αδελφός της αρχηγού του κράτους.

Η ανακοίνωση επευφημήθηκε από πολλούς βουλευτές.

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκεζ, στο κέντρο, προεδρεύει της συνεδρίασης για τη συζήτηση του νομοσχεδίου περί αμνηστίας στο Καράκας της Βενεζουέλας, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

Ενδέχεται να μην ισχύει για τη Ματσάδο

Ο νόμος περί αμνηστίας δεν αφορά πρόσωπα τα οποία «ενεθάρρυναν» τις «ένοπλες ενέργειες» εναντίον της χώρας, κάτι που ενδέχεται να αποκλείσει κάποια μέλη της αντιπολίτευσης, ιδίως την επικεφαλής της και νομπελίστρια ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που τάχθηκε υπέρ της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης της 3ης Ιανουαρίου.

«Εξαιρούνται επίσης από την αμνηστία όσοι διώχθηκαν ή μπορεί να διωχθούν ή καταδικάστηκαν ή μπορεί να καταδικαστούν επειδή προώθησαν, υποκίνησαν, ζήτησαν, αξίωσαν, ενεθάρρυναν, διευκόλυναν, χρηματοδότησαν ή συμμετείχαν σε ένοπλες ή βίαιες ενέργειες εναντίον του λαού, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Βενεζουέλας από πλευράς κρατών, εταιρειών ή προσώπων» στο εξωτερικό, αναφέρει το άρθρο 9 του νόμου.

Τέλος της απεργίας πείνας των συγγενών

Οι συγγενείς πολιτικών κρατουμένων, οι οποίοι βρίσκονται σε κέντρο κράτησης γνωστό με την ονομασία Zona 7 του Καράκας, και οι οποίοι είχαν ξεκινήσει απεργία πείνας από το Σάββατο, τερμάτισαν τη διαμαρτυρία αυτή αφού ενημερώθηκαν για την είδηση ότι υιοθετήθηκε ο νόμος περί αμνηστίας από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Απαιτώντας την απελευθέρωση δικών τους, δέκα γυναίκες άρχισαν απεργία πείνας μπροστά στην πύλη της φυλακής, όπου κατασκήνωσαν. Καθώς παρουσίασαν προβλήματα υγείας, εννιά σταμάτησαν το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο η δέκατη συνέχιζε τη διαμαρτυρία αυτή χθες Πέμπτη. Η τελευταία την τερμάτισε έπειτα από «136 ώρες» (πέντε ημέρες και πλέον), σύμφωνα με τις συμμετέχουσες.

Συγγενείς κρατουμένων που κρατούνται για πολιτικούς λόγους, όπως λένε, περιμένουν έξω από το κέντρο κράτησης, αφότου το Κοινοβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο περί αμνηστίας στο Καράκας της Βενεζουέλας, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

Την κατάρτιση του νόμου είχε υποσχεθεί η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία διαδέχθηκε τον Νικολάς Μαδούρο μετά την αιχμαλώτισή του από τον αμερικανικό στρατό στην επιχείρηση στο Καράκας στην αρχή της χρονιάς. Αναμένεται να επιτρέψει την αποφυλάκιση κρατουμένων που η αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις θεωρούν πολιτικούς.

