Βενεζουέλα: Ενισχύεται η στρατιωτική δύναμη που διευκολύνει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας

Ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική δύναμη στη Βενεζουέλα προκειμένου να διευκολύνει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές που επλήγησαν από τους ισχυρούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου.

Το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ στη Μαϊκετία, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, άνοιξε εν μέρει την Κυριακή, αφού υπέστη ζημιές από τους σεισμούς – μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών – που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.750 ανθρώπους.

Περίπου 100 μέλη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ βρίσκονται ήδη στη Βενεζουέλα για να υποστηρίξουν τις τοπικές αρχές στη διαχείριση της αυξημένης εναέριας κυκλοφορίας, όπως έγινε γνωστό από το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

Στη Λα Γκουάιρα αναμένονταν εξάλλου γύρω στους 130 Αμερικανούς πεζοναύτες, προκειμένου να συνδράμουν στο άνοιγμα του λιμένα ώστε να επιτρέψουν σε εξοπλισμό και ανθρωπιστική βοήθεια να καταφθάσει διά θαλάσσης.

Σε πληγείσες περιοχές επιχειρούν επίσης σωστικά συνεργεία με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά από τις ΗΠΑ, αναζητώντας επιζώντες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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