Χρίστος Δήμας: Ο Ε65 αλλάζει τον χάρτη των οδικών μεταφορών στην ηπειρωτική Ελλάδα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle «Η σημασία του έργου του Ε65 είναι πολυδιάστατη, καθώς αλλάζει ουσιαστικά τον χάρτη των οδικών μεταφορών στην ηπειρωτική Ελλάδα», υπογραμμίζει σε συνέντευξη του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Σύμφωνα με τον υπουργό, το έργο του Ε65 έχει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα, βελτιώνοντας όχι μόνο τις οδικές μετακινήσεις αλλά και τις εμπορευματικές μεταφορές, ενισχύοντας τη σύνδεση του λιμένα Ηγουμενίτσας με τα λιμάνια Βόλου και Πειραιά.

Η αποκατάσταση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias» αποτελεί προτεραιότητα του υπουργείου Υποδομών με προϋπολογισμό άνω του 1,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 500 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Η σημασία του έργου του Ε65 είναι πολυδιάστατη, καθώς αλλάζει ουσιαστικά τον χάρτη των οδικών μεταφορών στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η Στερεά Ελλάδα και η Θεσσαλία συνδέονται πλέον πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο» υπογραμμίζει σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Όπως σημειώνει ο υπουργός «ο Ε65 έχει έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Η συμβολή του δεν περιορίζεται μόνο στις οδικές μετακινήσεις, αλλά επεκτείνεται και στις εμπορευματικές μεταφορές, αναβαθμίζοντας τη σύνδεση του λιμένα της Ηγουμενίτσας με τα λιμάνια του Βόλου και του Πειραιά»

Ο κ. Δήμας τονίζει ότι «η αποκατάσταση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες ”Daniel” και ”Elias” αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» σημειώνοντας πως αποτελεί «ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 1,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 500 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον τριπλό οδικό κόμβο Σκαραμαγκά που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται μια από τις «σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις στην Αττική, που δίνει τέλος σε μια εκκρεμότητα που παρέμενε άλυτη για περισσότερες από δύο δεκαετίες».

Για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με τα έργα του Μετρό στην Κυψέλη, ο κ. Δήμας υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «έχει δοθεί σαφής οδηγία στην Ελληνικό Μετρό να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε όσοι έχουν επηρεαστεί να είναι βέβαιοι ότι κατοικούν και εργάζονται σε ασφαλή κτίρια».

Για την ασφάλεια των αεροδρομίων ο υπουργός σημειώνει: «Στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί ο εκσυγχρονισμός της αεροναυτιλίας, μέσα από επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες που ενισχύουν την ασφάλεια των πτήσεων, στηρίζουν την οικονομία και τον τουρισμό και ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του ελληνικού εναέριου χώρου. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική, καθώς η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, ενώ οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν αυξήσει σημαντικά την εναέρια κυκλοφορία».

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα στον Γιώργο Ψύλλια για το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:

Κύριε υπουργέ τι σημαίνει για τη Δυτική Μακεδονία και γενικότερα για τη χώρα η παράδοση και του τελευταίου τμήματος του Ε65;

Ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που ολοκλήρωσε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Με την παράδοση και των τελευταίων 46 χιλιομέτρων, από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο Γρεβενών στην Εγνατία Οδό, ολοκληρώθηκε ένας σύγχρονος, κλειστός αυτοκινητόδρομος συνολικού μήκους 181,5 χιλιομέτρων, ο οποίος συνδέει απευθείας τον ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό.

Η σημασία του έργου είναι πολυδιάστατη, καθώς αλλάζει ουσιαστικά τον χάρτη των οδικών μεταφορών στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η Στερεά Ελλάδα και η Θεσσαλία συνδέονται πλέον πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, γεγονός που μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και ενισχύει την οδική ασφάλεια.

Πρόκειται για ένα έργο με υψηλό βαθμό τεχνικής δυσκολίας, λόγω του ιδιαίτερα απαιτητικού ορεινού ανάγλυφου. Για την ολοκλήρωσή του κατασκευάστηκαν γέφυρες, σήραγγες και ανισόπεδοι κόμβοι, οι οποίοι εξασφαλίζουν ασφαλή και άμεση πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο από τις περιοχές των Τρικάλων και των Γρεβενών.

Παράλληλα, ο Ε65 έχει έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Η συμβολή του δεν περιορίζεται μόνο στις οδικές μετακινήσεις, αλλά επεκτείνεται και στις εμπορευματικές μεταφορές, αναβαθμίζοντας τη σύνδεση του λιμένα της Ηγουμενίτσας με τα λιμάνια του Βόλου και του Πειραιά. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως διεθνούς διαμετακομιστικού κόμβου, ενώ δημιουργούνται νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού και συνολικά της οικονομικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα.

Σε ποια φάση βρισκόμαστε με τα έργα αποκατάστασης από τη θεομηνία «Daniel» στην Θεσσαλία;

Η αποκατάσταση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 1,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 500 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο εκτείνονται σε 1.007 σημεία, σε έξι Περιφερειακές Ενότητες, ενώ ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε 93 από αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα παραδόθηκαν στην κυκλοφορία η γέφυρα της Νότιας Εισόδου στον ποταμό Ξηριά και η γέφυρα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Φαρσάλων-Βόλου.

Βασική μας επιδίωξη είναι οι νέες υποδομές να κατασκευάζονται με αυξημένες προδιαγραφές ανθεκτικότητας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε αντίστοιχα ακραία καιρικά φαινόμενα στο μέλλον.

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποκατάσταση της βασικής σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τις θεομηνίες «Daniel» και «Elias». Ήδη το πρώτο τμήμα της γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης έχει δοθεί σε κυκλοφορία, ενώ τους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί η πλήρης αποκατάστασή της. Η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί το επόμενο σημαντικό ορόσημο για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Παρουσιάσατε πρόσφατα τον τριπλό οδικό κόμβο Σκαραμαγκά. Πότε πιστεύετε ότι θα ξεκινήσουν τα έργα και πότε θα αρχίσει η κατασκευή της διαπλάτυνσης στον κόμβο Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού;

Με την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά τίθεται σε τροχιά υλοποίησης μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις στην Αττική, δίνοντας τέλος σε μια εκκρεμότητα που παρέμενε άλυτη για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Από την περιοχή του Σκαραμαγκά διέρχονται καθημερινά περίπου 130.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, γεγονός που την καθιστά έναν από τους σημαντικότερους συγκοινωνιακούς κόμβους της χώρας. Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής και συνολικά του Λεκανοπεδίου.

Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται μια σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων: η ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, η κατασκευή δύο νέων ανισόπεδων κόμβων στον Σκαραμαγκά και στα Ναυπηγεία, η αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Σχιστού, η αναδιαμόρφωση της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού, καθώς και σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία της περιοχής. Η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα δημιουργηθεί ένας νέος οδικός άξονας που θα συνδέει τον Πειραιά με την Αττική Οδό μέσω της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, προσφέροντας μια αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή έναντι του Κηφισού. Τα οφέλη που θα προκύψουν είναι σημαντικά. Θα ενισχυθεί η οδική ασφάλεια, θα περιοριστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και θα μειωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση, ενώ θα βελτιωθεί σημαντικά η σύνδεση του λιμένα του Πειραιά με το εθνικό οδικό δίκτυο.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί και η σημειακή παρέμβαση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, με τον διαχωρισμό των λωρίδων κυκλοφορίας, ώστε τα οχήματα που προέρχονται από την Ελευσίνα και το αεροδρόμιο να εισέρχονται στην εθνική οδό από δύο διακριτές λωρίδες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η παρέμβαση αυτή θα μειώσει τις καθυστερήσεις στις ώρες αιχμής κατά τουλάχιστον 50%.

Τι σχεδιασμό κάνετε για την κατασκευή της Εθνικής Ελευσίνας-Οινόη; Θα μείνουμε σε μια απλή διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου ή θα έχουμε την κατασκευή νέου δρόμου Ελευσίνα-Οινόφυτα, δεδομένου ότι έχει κατατεθεί μια πρόταση από μεγάλο κατασκευαστικό όμιλο;

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο έργο, το οποίο εξετάζεται και όπως ανακοίνωσε και ο πρωθυπουργός, στόχος μας είναι να ωριμάσει το ταχύτερο δυνατό.

Το εν λόγω έργο εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο Λεκανοπέδιο, καθώς θα επιτρέψει στα βαρέα οχήματα να κινούνται από την Ελευσίνα προς τα Οινόφυτα χωρίς να διέρχονται από τον αστικό ιστό.

Συνεπώς, υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός που υλοποιείται. Όπως συνέβη με τον Ε65 και την Πατρών-Πύργου, έτσι και στην περίπτωση αυτή στόχος είναι η τήρηση τόσο του χρονοδιαγράμματος όσο και του προϋπολογισμού του έργου.

Πρόσφατα υπήρξαν κάποια προβλήματα με την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό στην Κυψέλη. Σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα; Πότε θα επισκευαστούν τα σπίτια των ανθρώπων και πότε θα ξανά ξεκινήσει η διάνοιξη τη σήραγγας;

Προτεραιότητα για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η ασφάλεια των πολιτών. Για τον λόγο αυτό έχει δοθεί σαφής οδηγία στην Ελληνικό Μετρό να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε όσοι έχουν επηρεαστεί να είναι βέβαιοι ότι κατοικούν και εργάζονται σε ασφαλή κτίρια.

Σύμφωνα με τις αυτοψίες που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας, δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων. Οι βλάβες που έχουν καταγραφεί κρίνονται, με βάση τα μέχρι σήμερα ευρήματα, απολύτως αναστρέψιμες και η αποκατάστασή τους αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, η οποία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με δικές του δαπάνες.

Πάντως, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα γεωτεχνικά δεδομένα αξιολογούνται πάντοτε δυναμικά, καθώς κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα ούτε να προβλέψει όλες τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να κρύβει το υπέδαφος.

Γι' αυτό και, παρότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι διαδικασίες παρακολούθησης παραμένουν αμετάβλητα, κάθε νέο στοιχείο αξιολογείται προσεκτικά και λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό και τη διαχείριση του έργου, με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την ομαλή εξέλιξη των εργασιών.

Το Σάββατο 18 Ιουλίου το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέρριψε ρεκόρ εξυπηρέτησης 5.088 πτήσεων. Τι σημαίνει αυτό για σας αλλά και τη χώρα δεδομένων και των προβλημάτων που είχαν παρουσιαστεί την άνοιξη;

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί ο εκσυγχρονισμός της αεροναυτιλίας, μέσα από επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες που ενισχύουν την ασφάλεια των πτήσεων, στηρίζουν την οικονομία και τον τουρισμό και ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του ελληνικού εναέριου χώρου.

Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική, καθώς η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, ενώ οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν αυξήσει σημαντικά την εναέρια κυκλοφορία. Χαρακτηριστικό είναι το νέο ιστορικό ρεκόρ των 5.082 πτήσεων που καταγράφηκε στις 18 Ιουλίου.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, από τον Ιούνιο του 2025 εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης με 364 παρεμβάσεις, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Eurocontrol και την EASA, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και συνεχή παρακολούθηση της προόδου.

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει σημαντικά έργα αναβάθμισης των συστημάτων επικοινωνιών και καταγραφής φωνής (VCRS) για 18 αεροδρόμια και τη Διεύθυνση Κέντρου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Μείζονος Συντήρησης (ΚΗΕΜΣ). Εντός του έτους προβλέπεται η ολοκλήρωση των τεχνικών δοκιμών, η επιχειρησιακή ένταξη των νέων συστημάτων και η προμήθεια νέων πομποδεκτών VHF.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η ανάπτυξη του νέου συστήματος VCRS για τα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027 και να ενισχύσει τη μετάβαση στις ψηφιακές επικοινωνίες.

Ταυτόχρονα, προχωρά η εγκατάσταση νέων ραντάρ Mode S και Enhanced Mode S, που παρέχουν πλήρη και ακριβή εικόνα της εναέριας κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Τον Δεκέμβριο του 2025 δημοσιεύθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης σε οκτώ αερολιμένες, συνολικού προϋπολογισμού 53,6 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ήδη εγκριθεί η απόφαση κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου. Επιπλέον, προχωρά νέος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια επτά νέων ραντάρ Mode S και Enhanced Mode S.

Σημαντικό βήμα αποτελεί επίσης η υπογραφή, στις 17 Ιουλίου, της σύμβασης για την ανάπτυξη διαδικασιών Πλοήγησης Βάσει Απόδοσης (PBN) σε 31 αεροδρόμια. Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσεται και το νέο σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας TopSky ATC One, η παράδοση του οποίου προγραμματίζεται για το 2028.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα ορόσημα, που οδηγεί σταδιακά στη δημιουργία ενός σύγχρονου και τεχνολογικά αναβαθμισμένου συστήματος αεροναυτιλίας.

Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, ωστόσο, προϋποθέτει και την αντίστοιχη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Για τον λόγο αυτό στελεχώνουμε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με εξειδικευμένο προσωπικό. Ήδη, στις 20 Ιουλίου ορκίστηκαν 45 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, 1 υπάλληλος Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίου και 4 οδηγοί, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής της λειτουργίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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