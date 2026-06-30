Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απέρριψε την Τρίτη την ισραηλινή πρόταση να αναγνωριστούν ως γενοκτονία οι διώξεις και οι μαζικές δολοφονίες Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και αντέστρεψε την κατηγορία, αναφερόμενος στους θανάτους Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ο Ερντογάν απαντούσε σε πρόταση που εγκρίθηκε την Κυριακή από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο. Η πρόταση εξακολουθεί να απαιτεί την έγκριση της Κνεσέτ (του ισραηλινού κοινοβουλίου) και κατατίθεται σε μια περίοδο επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.

Η Τουρκία έχει ασκήσει έντονες διπλωματικές πιέσεις επί σειρά ετών για να αποτρέψει χώρες από το να αναγνωρίσουν επισήμως ως γενοκτονία τους μαζικούς θανάτους των Αρμενίων γύρω στο 1915, ενώ οι Αρμένιοι συνεχίζουν να επιδιώκουν αυτή την αναγνώριση. Οι ιστορικοί εκτιμούν ότι έως και 1,5 εκατομμύριο Αρμένιοι σκοτώθηκαν από τις οθωμανικές αρχές και δυνάμεις την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, γεγονός που θεωρείται ευρέως από την ιστορική κοινότητα ως η πρώτη γενοκτονία του 20ού αιώνα. Η Τουρκία απορρίπτει τον χαρακτηρισμό αυτό, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων έχει διογκωθεί και ότι όσοι έχασαν τη ζωή τους ήταν θύματα εμφύλιων συγκρούσεων και γενικότερης αναταραχής.

«Δεν δίνουμε απολύτως καμία σημασία στις συκοφαντίες εναντίον της χώρας μας από αυτό το εγκληματικό δίκτυο, που έχει στα χέρια του το αίμα 73.000 αθώων ανθρώπων στη Γάζα, κυρίως παιδιών και γυναικών», δήλωσε ο Ερντογάν σε τηλεοπτικό διάγγελμα μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου.

«Η ιστορία μας είναι απαλλαγμένη από γενοκτονίες, σφαγές, καταπίεση και αποικιοκρατία», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ απέφευγε επί χρόνια να αναγνωρίσει επισήμως τις σφαγές των Αρμενίων ως γενοκτονία, φοβούμενο την αντίδραση της Τουρκίας. Ωστόσο, οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις στη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος κατέθεσε την πρόταση, δήλωσε την Κυριακή ότι «η Αρμενική Γενοκτονία εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί αντικείμενο μιας θεσμοθετημένης εκστρατείας άρνησης και υποβάθμισης από την τουρκική κυβέρνηση», παρά τα συντριπτικά ιστορικά στοιχεία. Ο Σάαρ σημείωσε ότι Ισραηλινοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχουν κατά το παρελθόν χαρακτηρίσει τα γεγονότα ως γενοκτονία. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει ποτέ επίσημη αναγνώριση μέσω ψηφοφορίας στην Κνεσέτ.

Πρόσθεσε επίσης ότι 32 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Συρία και ο Λίβανος, έχουν αναγνωρίσει τα γεγονότα ως γενοκτονία.

Την Κυριακή, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την ισραηλινή πρωτοβουλία «πολιτικά υποκινούμενο» βήμα, με στόχο να αποσπάσει την προσοχή από τις ενέργειες του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων και από τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Διεθνές Δικαστήριο σχετικά με τις κατηγορίες περί γενοκτονίας στη Γάζα. Η Τουρκία και το Ισραήλ υπήρξαν κάποτε στενοί σύμμαχοι, όμως οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν μετά την άνοδο του Ερντογάν στην εξουσία. Έκτοτε, οι σχέσεις επιβαρύνθηκαν σταδιακά λόγω της έντονης κριτικής του προς την ισραηλινή πολιτική απέναντι στους Παλαιστινίους.

Το Ισραήλ έχει δεχθεί επανειλημμένες κατηγορίες, μεταξύ άλλων από τα Ηνωμένα Έθνη και την Τουρκία, ότι η στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα συνιστά γενοκτονία. Το Ισραήλ, που ιδρύθηκε μετά το Ολοκαύτωμα, απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές.

Πηγή: skai.gr

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