Εμβόλια mRNA: H Moderna μηνύει τις Pfizer / BionTech για παραβίαση πατέντας Κόσμος 16:00, 26.08.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Η Moderna ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες Pfizer/BionTech αντέγραψαν την τεχνολογία mRNA που η εταιρεία είχε αναπτύξει χρόνια πριν από την πανδημία.