Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών καταγράφηκε στις 12:07 (τοπική ώρα), στην περιοχή Κάμπι Φλεγκρέι, λίγο έξω από την Νάπολη.
People on the streets after M4.4 Earthquake in Napoli, Italy. pic.twitter.com/QxqSpfh5eN— Disasters Daily (@DisastersAndI) May 13, 2025
Αρκετοί κάτοικοι βγήκαν στον δρόμο και στη Νάπολη εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους μέρος του πανεπιστημίου Φεντερίκο Σεκόντο και διεκόπη προσωρινά η λειτουργία του μετρό.
Students on the street in Napoli after M4.4 Earthquake in Campi Flegrei. Earthquake was widely felt. pic.twitter.com/WRpw33dSWB— Disasters Daily (@DisastersAndI) May 13, 2025
Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες ή υλικές ζημιές.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.