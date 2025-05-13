Λογαριασμός
Σεισμός ταρακούνησε τη Νάπολη – Στους δρόμους έντρομοι κάτοικοι και τουρίστες - Βίντεο

Εκκενώθηκε προληπτικά τμήμα του πανεπιστημίου Φεντερίκο Σεκόντο και διεκόπη προσωρινά η λειτουργία του μετρό

napoli

Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών καταγράφηκε στις 12:07 (τοπική ώρα), στην περιοχή Κάμπι Φλεγκρέι, λίγο έξω από την Νάπολη.

Αρκετοί κάτοικοι βγήκαν στον δρόμο και στη Νάπολη εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους μέρος του πανεπιστημίου Φεντερίκο Σεκόντο και διεκόπη προσωρινά η λειτουργία του μετρό.

Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες ή υλικές ζημιές.

