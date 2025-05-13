Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών καταγράφηκε στις 12:07 (τοπική ώρα), στην περιοχή Κάμπι Φλεγκρέι, λίγο έξω από την Νάπολη.

People on the streets after M4.4 Earthquake in Napoli, Italy. pic.twitter.com/QxqSpfh5eN May 13, 2025

Αρκετοί κάτοικοι βγήκαν στον δρόμο και στη Νάπολη εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους μέρος του πανεπιστημίου Φεντερίκο Σεκόντο και διεκόπη προσωρινά η λειτουργία του μετρό.

Students on the street in Napoli after M4.4 Earthquake in Campi Flegrei. Earthquake was widely felt. pic.twitter.com/WRpw33dSWB — Disasters Daily (@DisastersAndI) May 13, 2025

Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες ή υλικές ζημιές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.