H Τουρκία επιδιώκει 5ετή παράταση της προμήθειας φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν

Η Τουρκία διαπραγματεύεται μια συμφωνία με το Τουρκμενιστάν για να παραταθεί για πέντε χρόνια μια συμφωνία για προμήθεια φυσικού αερίου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ στην εφημερίδα Χουριέτ, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του έτους.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο αντιπρόεδρος Τσεβντέτ Γιλμάζ πρόκειται να συναντηθούν αργότερα σήμερα στην Άγκυρα με αξιωματούχους από το Τουρκμενιστάν.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε πως η Τουρκία και το Τουρκμενιστάν υπέγραψαν συμφωνία για την προμήθεια τουρκμενικού φυσικού αερίου στην Τουρκία. Η συμφωνία, η οποία συνήφθη ανάμεσα στην κρατική τουρκική εταιρεία αγωγών BOTAS και την Turkmengaz του Τουρκμενιστάν, πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου με ροές 1,3 δισεκατομμυρίου κυβικών μέτρων αερίου μέσω του Ιράν.

«Θέλουμε να την κάνουμε μακροπρόθεσμη. Εργαζόμαστε πάνω σ' ένα πρόγραμμα για την παράτασή της σε πενταετή συμφωνία μέσα στη χρονιά», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ, σύμφωνα με τη Χουριέτ.

Η Τουρκία καταναλώνει περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου κάθε χρόνο και βασίζεται σ' ένα μίγμα αερίου που φθάνει μέσω αγωγών από τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν, μαζί με εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από διάφορους προμηθευτές.

Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε πως η Τουρκία έχει στόχο να υπογράψει την 1η Μαρτίου μια άδεια για έρευνες για πετρέλαιο και αέριο σε εδάφη της Σομαλίας. Η Τουρκία διεξάγει έρευνες στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας στο πλαίσιο συμφωνίας με την εν λόγω σύμμαχό της στην ανατολική Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

