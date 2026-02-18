«Το Βατικανό δεν θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. Καταγράφουμε ότι η Ιταλία θα πάρει μέρος ως παρατηρητής», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αγίας Έδρας καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν.

«Υπάρχουν σημεία που δημιουργούν κάποιο προβληματισμό και για τα οποία θα χρειάζονταν κάποιες εξηγήσεις. Είναι σημαντικό το ότι επιχειρείται να δοθεί μια απάντηση, αλλά υπάρχουν κρίσιμα σημεία, για τα οποία πρέπει να βρεθεί κάποια λύση», πρόσθεσε ο καρδινάλιος Παρολίν.

Ο πρωθυπουργός της Αγίας Έδρας, τέλος, μιλώντας στους δημοσιογράφους, εξήγησε ότι μία από τις σχετικές ανησυχίες είναι ότι σε διεθνές επίπεδο είναι κυρίως ο ΟΗΕ αυτός ο οποίος χειρίζεται τις κρίσεις αυτές.

Πηγή: skai.gr

