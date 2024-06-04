Το κοινοβούλιο της Σλοβενίας ενέκρινε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Το κοινοβούλιο της Σλοβενίας ενέκρινε σήμερα κατά πλειοψηφία την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, επικυρώνοντας την προ ημερών απόφαση της κυβέρνησης.

Το αίτημα της συντηρητικής αντιπολίτευσης για διεξαγωγή συμβουλευτικού δημοψηφίσματος απορρίφθηκε και, κατόπιν ψηφοφορίας, επικυρώθηκε η προ ημερών απόφαση της κυβέρνησης να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως «ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος».

Ωε εκ τούτου, η Σλοβενία έγινε η 147η χώρα-μέλος του ΟΗΕ που αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης.

Την 28η Μαΐου, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ.

Εκ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σουηδία, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν ήδη αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος. Η Μάλτα έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να κάνει το ίδιο σύντομα.

Η Βρετανία και η Αυστραλία έχουν πει ότι εξετάζουν επίσης την αναγνώριση, όμως η Γαλλία έχει ξεκαθαρίσει πως δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα. Η Γερμανία συμφωνεί με τις ΗΠΑ, τον πιστότερο σύμμαχο του Ισραήλ, απορρίπτοντας μια μονομερή προσέγγιση κι επιμένοντας ότι μια λύση των δύο κρατών μπορεί να επιτευχθεί μονάχα μέσω του διαλόγου.

Την προηγούμενη Τρίτη, το κοινοβούλιο της Δανίας καταψήφισε νομοσχέδιο για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

