«Κάτι ανησυχητικό συμβαίνει με την Βασίλισσα Ελισάβετ»: Τα σημάδια που «βλέπει» βασιλικός συντάκτης- Στο πλευρό της η οικογένειά της

Σημάδια ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει αναφορικά με την κατάσταση της υγείας της Βασίλισσα Ελισσάβετ βλέπει ο δημοσιογράφος Ρίτσαρντ Σάμνερ πρώην ανταποκριτής ειδήσεων της βασιλικής οικογένειας για το BBC.

Η προσεκτική διατύπωση της δήλωσης του παλατιού υποδηλώνει ότι "κάτι σοβαρό πιθανώς συμβαίνει", λέει χαρακτηριστικά ο Σάμνερ.

«Ολόκληρη η πολιτική του παλατιού ήταν πάντα συγκραστημένη ως προς τις ανακοινώσεις και πάντα υποψιάζεται ότι πιθανώς να υπάρχει κάτι περισσότερο από ένα πρόβλημα κινητικότητας εδώ». δηλώνει χαρακτηριστικά.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την προχωρημένη ηλικία της Βασίλισσας, μπορεί να υπάρχουν και άλλα πιο περίπλοκα ιατρικά προβλήματα, λέει σχολιάζοντας πως όταν είσαι 96, φυσικά δεν μπορείς να περιμένεις να έχεις την υγεία ενός 25χρονου.

«Ας ελπίσουμε ότι αυτή είναι μια περαστική καταιγίδα που μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά νομίζω ότι, αν κρίνω από την προσεκτική διατύπωση του παλατιού, κάτι σοβαρό πιθανόν να συμβαίνει εδώ», συνοψίζει αναφέροντας σε κάθε περίπτωση πως όσοι έχουν δει τελευταία την βασίλισσα λένε ότι είναι διανοητικά οξυδερκής και ενδιαφέρεται πολύ για τα πάντα ωστόσο το σώμα της έχει αρχίσει να την "προδίδει" αν και δεν είναι ξεκάθαρο «με ποιον τρόπο ή πόσο άσχημα».

Ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ώρες για την υγεία της 96χρονης βασίλισσας Ελισσάβετ, η οποία σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού, βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση στο Μπαλμόραλ, καθώς οι γιατροί της ανησύχησαν για την υγεία της. Εσπευσμένα στο Μπαλμόραλ μετέβησαν ο πρίγκιπας- διάδοχος Κάρολος με τη σύζυγό του, δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα, και ο εγγονός της Ελισάβετ πρίγκιπας Γουίλιαμ. Η σύζυγός του Κέιτ, πάντως, παρέμεινε στο Γουινσδορ, καθώς τα τρία τους παιδιά πήγαν πρώτη μέρα στο σχολείο, σήμερα. Στο πλευρό της μητέρας της βρίσκεται ήδη η πριγκίπισσα Άννα, ενώ καθ' οδόν προς το κάστρο του Μπαλμόραλ βρίσκεται ο πρίγκιπας Άντριου. Σύμφωνα με το BBC στο Μπαλμόραλ θα μεταβούν και ο εγγονός της βασίλισσας, Χάρυ με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ.

«Έπειτα από νέα αξιολόγηση το πρωί, οι γιατροί της βασίλισσας ανησυχούν για την υγεία της Αυτής Μεγαλειότητας και συνέστησαν να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση. Η βασίλισσα συνεχίζει να αισθάνεται άνετα στο Μπαλμόραλ», αναφέρεται σε σύντομη ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ.

Τα μέλη της στενής της οικογένειας έχουν ενημερωθεί, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση με την οποία υποβαθμίζονται οι φήμες ότι η βασίλισσα είχε πτώση.

