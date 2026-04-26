Τους λόγους για τους οποίους η Ρωσία δεν μπορεί να αποτελέσει απειλή για την Ευρώπη εξήγησε σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, τόνισε στο Vesti ότι η Ρωσία είναι μία ευρασιατική χώρα και ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ηπείρου.

«Η Ρωσία δεν μπορεί να αποτελεί απειλή για την Ευρώπη. Ό,τι και να λέει ο καθένας, όντας μια ευρασιατική χώρα, εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Να σημειώσουμε ότι τόσο το ΝΑΤΟ, όσο και Ευρωπαίοι ηγέτες, έχουν χαρακτηρίσει τη Ρωσία «βασική απειλή», ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι η Μόσχα και ο Πούτιν στοχεύουν να επεκτείνουν τη στρατιωτική τους δράση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ότι η Ουκρανία αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας της ηπείρου.



Πηγή: skai.gr

