Μια μέρα στις πίστες στο Κολοράντο μετατράπηκε σε μια μεγάλη περιπέτεια για τους επισκέπτες της, όταν μια δυσλειτουργία μιας γόνδολας έβαλε 174 σκιέρ και άτομα που έκαναν σνόουμπορντ σε μεγάλο κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Winter Park Resort γύρω στις 12:15 το μεσημέρι του Σαββάτου, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του θέρετρου, Jen Miller.

Οι εκκενώσεις ξεκίνησαν γύρω στη 13:00 και η πλειονότητα των ταξιδιωτών που επλήγησαν απομακρύνθηκαν με ασφάλεια στις 5 μ.μ.

Το υπόλοιπο «10% περίπου» χρειάστηκε λίγο περισσότερο λόγω του σκοταδιού, σύμφωνα με τον Miller, ο οποίος είπε ότι όλοι είχαν απομακρυνθεί με ασφάλεια μέχρι τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι εκκενώσεις ολοκληρώθηκαν από το προσωπικό της εσωτερικής περιπολίας σκι του θέρετρου, το οποίο εκπαιδεύεται για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στους αναβατήρες σκι και για διασώσεις στις γόνδολες κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον Miller.

«Η γόνδολα είναι ένας κλειστός ανελκυστήρας», είπε. «Είναι καμπίνες, ώστε να ανέβεις χωρίς σκι, να περπατάς, να κουβαλάς τα σκι σου και να φοράς τα σκι σου στην κορυφή».

Σε όλους τους επισκέπτες που είχαν εγκλωβιστεί στη γόνδολα δόθηκε ένα κουπόνι $10 και δύο πάσα για τον ανελκυστήρα για φέτος ή για τον επόμενο χρόνο, είπε ο Μίλερ.

Ο Μίλερ σημείωσε ότι το τμήμα της γόνδολας που είχε δυσλειτουργήσει αφαιρέθηκε και ένα νέο τμήμα τοποθετήθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Η γόνδολα έχει σχεδιαστεί για να σταματά σε περίπτωση κινδύνου. Το προσωπικό του Winter Park Resort ειδοποιήθηκε αυτόματα για τη δυσλειτουργία, σύμφωνα με τον Miller.

