Η σύνθεση της νέας γαλλικής κυβέρνησης - Όλα τα ονόματα

Το γραφείο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού, εν μέσω προσπαθειών για την έξοδο της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ΕΕ από την πολιτική κρίση μετά την κατάρρευση της προηγούμενης κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ.

Σημειώνεται ότι ο κεντρώος Φρανσουά Μπαϊρού, που διορίστηκε στις 13 Δεκεμβρίου, είχε πει ότι ήθελε να σχηματίσει νέα κυβέρνηση το αργότερο πριν από τα Χριστούγεννα ενώ πριν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, η σύνθεσή της είχε επικριθεί για παραχωρήσεις στα αιτήματα της ακροδεξιάς.

Καθώς η πολιτική κρίση στη Γαλλία βαθαίνει, η νέα κυβέρνηση του Μπαϊρού απαρτίζεται από νέα πρόσωπα αλλά και από κάποια που συμμετείχαν στην κυβέρνηση του προκατόχου του, Μισέλ Μπαρνιέ - που ανατράπηκε μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες μετά τον διορισμό του. Οι νέοι υπουργοί προέρχονται κυρίως από τον κεντρώο και τον συντηρητικό χώρο.

Τα ονόματα:

Bruno Retailleau, Υπουργός Εσωτερικών

Élisabeth Borne, Υπουργός Εθνικής Παιδείας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ψηφιακών Υποθέσεων

Gérald Darmanin, Υπουργός Επικρατείας και Δικαιοσύνης

Éric Lombard, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

Catherine Vautrin, Υπουργός Εργασίας,

Manuel Valls, Υπουργός Επικρατείας για Υπερπόντιες κτήσεις

François Rebsamen, Υπουργός αρμόδιος για τον Εδαφικό Σχεδιασμό και την Αποκέντρωση

Sébastien Lecornu, Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων

Jean-Noël Barrot, Υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών

Laurent Marc-Angeli, Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης

Rachida Dati, Υπουργός Πολιτισμού

Annie Genevard, Υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων

Marie Barsacq Υπουργός Αθλητισμού, Νεολαίας και Κοινοτικής Ζωής

Aurore Bergé, Υπουργός αρμόδιος για την Ισότητα και την Καταπολέμηση των Διακρίσεων

Yannick Neuder, Υπουργός Υγείας και Πρόσβασης στην Περίθαλψη

François Gatel, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Véronique Louvagie, Υπουργός Εμπορίου, Βιοτεχνίας, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Nathalie Delatre, Υπουργός Τουρισμού

Valérie Letard, διευθύντρια κατοικιών

Benjamin Hadad, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Ο Μπαϊρού, ένας 73χρονος κεντρώος και ένας από τους πρώτους υποστηρικτές του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, διορίστηκε στη θέση του πρωθυπουργού την περασμένη εβδομάδα, υποσχόμενος να συμφιλιώσει τη διχασμένη χώρα.

Αλλά οι πρώτες μέρες του στην εξουσία σημαδεύτηκαν από διαμάχες και προσπάθειες να πειστούν ομάδες της αντιπολίτευσης να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί του.

Ο Χαβιέ Μπερτραντ, ένας συντηρητικός και μακροχρόνιος αντίπαλος της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, αρνήθηκε τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης «λόγω της αντίθεσής του στην Εθνική Συσπείρωση», έγραψε σε δήλωση .

«Αρνούμαι να συμμετάσχω σε μια κυβέρνηση που σχηματίστηκε με την έγκριση της Μαρίν Λεπέν», πρόσθεσε.

