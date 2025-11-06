Τη δύναμη να μιλήσει για τα φριχτά σωματικά και σεξουαλικά βασανιστήρια που υπέστη όσο ήταν όμηρος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας βρήκε ένας από τους τυχερούς Ισραηλινούς που επέζησαν και απελευθερώθηκαν.

Ο Ρομ Μπρασλάβσκι δήλωσε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά ενώ ήταν αιχμάλωτος από την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ) όπως ανέφερε το Channel 13 News.

Σε ένα απόσπασμα της συνέντευξης που επρόκειτο να μεταδοθεί την Πέμπτη το βράδυ, ο απελευθερωμένος όμηρος αποκάλυψε ότι οι απαγωγείς του τον έγδυσαν, τον λιμοκτόνησαν και τον έδεσαν ενώ του επιτίθονταν σεξουαλικά.

Former hostage Rom Braslavski showed extraordinary courage in sharing the horrors of his captivity, including a horrific sexual assault he endured while held by Islamic Jihad terrorists. His trembling voice, heard tonight in Israel and around the world, breaks through the walls… pic.twitter.com/MvGpNdRK7h — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 5, 2025

Όταν ρωτήθηκε αν υπήρξαν κι άλλες επιθέσεις, δυσκολεύτηκε να μιλήσει: «Είναι δύσκολο για μένα να μιλήσω γι' αυτό... Ήταν το πιο φρικτό πράγμα. Είναι κάτι που ούτε οι Ναζί δεν έκαναν. Την εποχή του Χίτλερ, δεν θα έκαναν τέτοια πράγματα.

«Απλώς προσεύχεσαι να σταματήσει. Και όσο ήμουν εκεί - κάθε μέρα, κάθε ξυλοδαρμό - έλεγα στον εαυτό μου, "Επέζησα άλλη μια μέρα στην κόλαση. Αύριο το πρωί, θα ξυπνήσω σε μια άλλη κόλαση. Και άλλη μια. Και άλλη μια". Δεν τέλειωνε» περιέγραψε εμφανώς ταραγμένος.

«Επέστρεψα από την κόλαση» είπε.

«Με έγδυσαν, μου έβγαλαν όλα τα ρούχα ... με έδεσαν ενώ ήμουν εντελώς γυμνός. Ήταν σεξουαλική βία...»



Όταν ρωτήθηκε αν υπήρξαν κι άλλες επιθέσεις, δυσκολεύτηκε να μιλήσει:

«Είναι δύσκολο για μένα να μιλήσω γι' αυτό... Ήταν το πιο φρικτό πράγμα. Επέστρεψα από το διάολο».



Ακόμα… pic.twitter.com/mFWhtEuwjP — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) November 6, 2025

Ο Ρομ απήχθη από το Φεστιβάλ Μουσικής Nova στις 7 Οκτωβρίου, όπου εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας.

Η μητέρα του, Τάμι Μπρασλάβσκι, είπε ότι ο γιος της «κρατήθηκε μόνος» από την PIJ και μεταφέρθηκε στις σήραγγες μόνο «δύο ημέρες πριν από την απελευθέρωσή του».

«Οι απαγωγείς του απαίτησαν να ασπαστεί το Ισλάμ. Αρνήθηκε. Υπέστη κακοποίηση και δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο», δήλωσε στο Channel 13 News.

Σε ξεχωριστό ρεπορτάζ, η Israel Hayom επικαλέστηκε τη μητέρα του Μπρασλάβσκι να λέει ότι ο Ρομ «κρατήθηκε μόνος για δύο χρόνια και για ένα διάστημα ζούσε με τις σορούς άλλων νεκρών ομήρων δίπλα του».

Πηγή: skai.gr

