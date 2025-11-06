Ο Τραμπ έχασε το Νόμπελ Ειρήνης αλλά ίσως κερδίσει το βραβείο Ειρήνης της FIFA

Η FIFA ανακοίνωσε τη θέσπιση ενός νέου ετήσιου βραβείου Ειρήνης, το οποίο θα απονεμηθεί για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της κλήρωσης της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ανέφερε στην ανακοίνωσή του πως «σε έναν όλο και πιο ασταθή και διχασμένο κόσμο, είναι θεμελιώδες να αναγνωρίζουμε την εξαιρετική συμβολή όσων εργάζονται σκληρά για να τερματίσουν τις συγκρούσεις και να φέρουν τους ανθρώπους κοντά με πνεύμα ειρήνης».

Ο Ινφαντίνο ήταν ο δεύτερος καλεσμένος στη σκηνή του America Business Forum στο Μαϊάμι, μετά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη.

Ερωτώμενος αν ο πρώτος νικητής του Βραβείου Ειρήνης της FIFA θα είναι «κάποιος που είδαμε νωρίτερα σήμερα», εννοώντας τον Τραμπ, ο Ινφαντίνο απάντησε: «Στις 5 Δεκεμβρίου θα δείτε».

Στην εκδήλωση, ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι θεωρεί τον Τραμπ «στενό φίλο» και σημείωσε ότι τον βοήθησε «πολύ» στις προετοιμασίες για το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό τον επόμενο χρόνο.

«Έχει μια απίστευτη ενέργεια και αυτό είναι κάτι που πραγματικά θαυμάζω», είπε ο Ινφαντίνο. «Κάνει ό,τι λέει. Λέει ό,τι σκέφτεται. Λέει στην πραγματικότητα, ό,τι σκέφτονται και πολλοί άλλοι, αλλά ίσως δεν τολμούν να πουν. Και γι' αυτό είναι τόσο επιτυχημένος.»

Ο Τραμπ έχει προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της προεδρίας του αλλά φέτος έχασε τη σπουδαία διάκριση από την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, παρά την εκστρατεία που έκανε.

Αλλά ένα βραβείο Ειρήνης μάλλον θα το πάρει τον επόμενο μήνα και ας μην είναι το Νόμπελ.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.