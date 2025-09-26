«USA! USA!» - Θερμή υποδοχή Τραμπ στο Ryder Cup - Δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μαζί με την εγγονή του, Kai, έφτασαν στο Bethpage Black την πρώτη ημέρα του Ryder Cup και οι θεατές τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό, φωνάζοντας «USA! USA!».

«Θα φύγω για λίγο για να εκπροσωπήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ryder Cup, κάτι που είναι πολύ συναρπαστικό», δήλωσε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη. Φορώντας λευκά γκολφ παπούτσια και κοστούμι χωρίς γραβάτα, στάθηκε στο πλευρό της εγγονής του, Kai Trump, η οποία σκοπεύει να αγωνιστεί στο γκολφ για το πανεπιστήμιο του Μαϊάμι.

Χαιρέτησε τους θεατές καθώς μπήκε στην εξέδρα, έδειξε προς κάποιους οπαδούς και έκανε τη χαρακτηριστική γροθιά.

Ο Τραμπ παρακολούθησε την έναρξη των απογευματινών αγώνων από θάλαμο στην πρώτη σειρά της εξέδρας. Η θέση του ήταν προστατευμένη με γυαλί και υπήρχε αυξημένη ασφάλεια σε όλο το γήπεδο: επιπλέον φράχτες, έντονη παρουσία της Μυστικής Υπηρεσίας και σχολαστικοί έλεγχοι στις εισόδους κοντά στις εγκαταστάσεις και το πρώτο tee.

