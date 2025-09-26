«USA! USA!» - Θερμή υποδοχή Τραμπ στο Ryder Cup - Δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μαζί με την εγγονή του, Kai, έφτασαν στο Bethpage Black την πρώτη ημέρα του Ryder Cup και οι θεατές τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό, φωνάζοντας «USA! USA!».
🚨AMAZING: The Ryder Cup crowd in New York went wild for President Trump and Kai: USA! USA!
This is what it looks like when a president is truly loved by the people.
Will YOU say USA with them? pic.twitter.com/OtvLOpI7Sf— ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) September 26, 2025
«Θα φύγω για λίγο για να εκπροσωπήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ryder Cup, κάτι που είναι πολύ συναρπαστικό», δήλωσε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη. Φορώντας λευκά γκολφ παπούτσια και κοστούμι χωρίς γραβάτα, στάθηκε στο πλευρό της εγγονής του, Kai Trump, η οποία σκοπεύει να αγωνιστεί στο γκολφ για το πανεπιστήμιο του Μαϊάμι.
Χαιρέτησε τους θεατές καθώς μπήκε στην εξέδρα, έδειξε προς κάποιους οπαδούς και έκανε τη χαρακτηριστική γροθιά.
Ο Τραμπ παρακολούθησε την έναρξη των απογευματινών αγώνων από θάλαμο στην πρώτη σειρά της εξέδρας. Η θέση του ήταν προστατευμένη με γυαλί και υπήρχε αυξημένη ασφάλεια σε όλο το γήπεδο: επιπλέον φράχτες, έντονη παρουσία της Μυστικής Υπηρεσίας και σχολαστικοί έλεγχοι στις εισόδους κοντά στις εγκαταστάσεις και το πρώτο tee.
