Η Ιαπωνία έκανε τη Δευτέρα το τελικό βήμα για την επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο, καθώς η περιφέρεια της Νιιγκάτα ενέκρινε την επαναλειτουργία του σταθμού Kashiwazaki-Kariwa. Πρόκειται για μια απόφαση-ορόσημο στην επιστροφή της χώρας στην πυρηνική ενέργεια, σχεδόν 15 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα.

Ο σταθμός Kashiwazaki-Kariwa βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο και ήταν ένας από τους 54 αντιδραστήρες που τέθηκαν εκτός λειτουργίας μετά τον σεισμό και το τσουνάμι του 2011, τα οποία προκάλεσαν το σοβαρότερο πυρηνικό ατύχημα μετά το Τσερνόμπιλ.

Από τότε, η Ιαπωνία έχει επανεκκινήσει 14 από τους 33 αντιδραστήρες που παραμένουν τεχνικά λειτουργικοί, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να μειώσει την εξάρτησή της από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Πολιτική απόφαση και ρόλος της TEPCO

Ο Kashiwazaki-Kariwa θα είναι ο πρώτος πυρηνικός σταθμός που θα επαναλειτουργήσει υπό τη διαχείριση της Tokyo Electric Power Company (TEPCO), της ίδιας εταιρείας που λειτουργούσε το εργοστάσιο της Φουκουσίμα.

Τη Δευτέρα, η τοπική συνέλευση της Νιιγκάτα ενέκρινε ψήφο εμπιστοσύνης προς τον κυβερνήτη Χιντέγιο Χαναζούμι, ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ της επανεκκίνησης τον προηγούμενο μήνα, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την επανέναρξη των εργασιών του σταθμού.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση NHK, η TEPCO εξετάζει το ενδεχόμενο να επανενεργοποιήσει τον πρώτο από τους επτά αντιδραστήρες του συγκροτήματος στις 20 Ιανουαρίου.

Διαδηλώσεις και κοινωνικές αντιδράσεις

Λίγο πριν από την ψηφοφορία, περίπου 300 διαδηλωτές –στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι– συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της περιφερειακής συνέλευσης της Νιιγκάτα, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Όχι στα πυρηνικά», «Είμαστε κατά της επανεκκίνησης του Kashiwazaki-Kariwa» και «Στηρίξτε τη Φουκουσίμα».

Κατά την έναρξη της συγκέντρωσης, οι διαδηλωτές τραγούδησαν το παραδοσιακό τραγούδι «Furusato», που αναφέρεται στον δεσμό με την πατρίδα. «Είναι άραγε η TEPCO κατάλληλη να λειτουργήσει το Kashiwazaki-Kariwa;» ρώτησε ένας διαδηλωτής στο μικρόφωνο, με το πλήθος να απαντά φωνάζοντας «Όχι!».

Σε ανακοίνωσή της, η TEPCO διαβεβαίωσε ότι παραμένει «απολύτως δεσμευμένη στο να μην επαναληφθεί ποτέ ένα τέτοιο ατύχημα» και να διασφαλίσει ότι οι κάτοικοι της Νιιγκάτα δεν θα βιώσουν παρόμοια εμπειρία στο μέλλον.

Επιφυλακτικοί οι κάτοικοι της Νιιγκάτα

Παρά τις δεσμεύσεις, πολλοί κάτοικοι παραμένουν επιφυλακτικοί. Έρευνα που δημοσιεύθηκε από την περιφέρεια τον Οκτώβριο έδειξε ότι το 60% των πολιτών θεωρεί πως δεν έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση, ενώ σχεδόν το 70% εκφράζει ανησυχία για τη διαχείριση του σταθμού από την TEPCO.

Η 52χρονη αγρότισσα και ακτιβίστρια Αγιάκο Όγκα, η οποία εγκαταστάθηκε στη Νιιγκάτα αφού εγκατέλειψε την περιοχή γύρω από τη Φουκουσίμα το 2011, συμμετείχε στις κινητοποιήσεις. «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ατυχήματος και δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συμπτώματα μετατραυματικού στρες.

Ακόμη και ο κυβερνήτης Χαναζούμι έχει δηλώσει ότι μακροπρόθεσμος στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης της Ιαπωνίας από την πυρηνική ενέργεια. «Θέλω να δω μια εποχή όπου δεν θα βασιζόμαστε σε πηγές ενέργειας που προκαλούν ανησυχία», ανέφερε.

Ενεργειακή ασφάλεια και μελλοντικοί στόχοι

Η απόφαση της Δευτέρας θεωρείται το τελευταίο εμπόδιο πριν την επανεκκίνηση του πρώτου αντιδραστήρα, ο οποίος –σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Εμπορίου– θα μπορούσε να αυξήσει την ηλεκτροπαραγωγή στην περιοχή του Τόκιο κατά περίπου 2%.

Η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι, που ανέλαβε τα καθήκοντά της πριν από δύο μήνες, στηρίζει την επανεκκίνηση των πυρηνικών σταθμών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας και περιορισμού του κόστους των εισαγόμενων καυσίμων, τα οποία καλύπτουν το 60%-70% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.

Η Ιαπωνία δαπάνησε πέρυσι 10,7 τρισ. γεν (68 δισ. δολάρια) για εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου και άνθρακα, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο του συνολικού κόστους εισαγωγών της.

Παρά τη μείωση του πληθυσμού, η χώρα αναμένει αύξηση της ζήτησης ενέργειας την επόμενη δεκαετία, κυρίως λόγω της ανάπτυξης ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει θέσει στόχο να διπλασιάσει το μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα στο 20% έως το 2040.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.