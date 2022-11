Κύμα παραιτήσεων στο twitter -Φόβοι για επικείμενο «θάνατο» της πλατφόρμας - Πρώτο trend το #RIPTwitter

Εκατοντάδες εργαζόμενοι εγκαταλείπουν μαζικά την Twitter Inc μετά το τελεσίγραφο του Ιλον Μασκ που επιβάλλει στους διασωθέντες του πρώτου κύματος μαζικών απολύσεων να συμφωνήσουν σε άνευ όρων, υψηλής έντασης, ατελείωτων ωρών απασχόληση, διαφορετικά να φύγουν.

Η προθεσμία που έθετε το τελεσίγραφο Μασκ για τους εργαζόμενους να κλικάρουν στο κουτάκι «αποδέχομαι», έληγε χθες το απόγευμα.

Τρεις εβδομάδες μετά την επιβολή του ελέγχου του Ιλον Μασκ επί του Twitter, δύο εβδομάδες μετά την σφαγή σχεδόν 3.500 εργαζομένων, που προστίθενται στους 700 που είχαν παραιτηθεί ήδη το καλοκαίρι εν όψει μόνο της επέλασης Μασκ, εκατοντάδες από τους επιζήσαντες επιλέγουν να αποχωρήσουν.

Χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας, κυρίως πρώην συνεργάτες της, αναλυτές και δημοσιογράφοι, ήδη από την νύχτα έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται αν έχει έρθει το τέλος του Twitter.

Παγκοσμίως στα πιο δημοφιλή trend βρίσκεται το #RIPTwitter, ενδιεκτικό της κατάστασης που επικρατεί

It’s been a pleasure tweeting with y’all for the past 13 years. #RIPTwitter pic.twitter.com/XsLuMNi59A