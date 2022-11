Σκληραίνει η στάση των Ρεπουμπλικανών για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Αυξανόμενη είναι η κριτική που δέχεται η κυβέρνηση Μπάιντεν, ειδικά από τους σκληρούς Ρεπουμπλικανούς της Βουλής, για το ύψος της χρηματοδότησης που παρέχεται από την Ουάσινγκτον προς στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στην ρωσική εισβολή.

Οι αντιδράσεις ήρθαν δύο ημέρες, αφότου ο Μπάιντεν ζήτησε από το Κογκρέσο την έγκριση μιας νέας οικονομικής βοήθειας ύψους 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία.

Με επιστολή προς το Κογκρέσο η κυβέρνηση Μπάιντεν ζήτησε επιπλέον χρηματοδότηση 37,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει 21,7 δολάρια για το Πεντάγωνο που θα δαπανηθούν εν μέρει για την αντιμετώπιση στις ελλείψεις όπλων, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου που λέει ότι τα χρήματα που δαπανά το Υπουργείο Άμυνας προορίζονται για «εξοπλισμό για την Ουκρανία, αναπλήρωση των αποθεμάτων του Υπουργείου Άμυνας και για συνεχή στρατιωτική, πληροφορίες και άλλη αμυντική υποστήριξη».

Η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στην Βουλή θα μπορούσε να δυσκολέψει σημαντικά την κυβέρνηση Μπάιντεν να εγκρίνει χρηματοδότηση προς την Ουκρανία το επόμενο έτος.

Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών της Βουλής των Αντιπροσώπων, Κέβιν ΜακΚάρθι, είπε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν θα δώσουν «λευκή επιταγή» στον Μπάιντεν για την Ουκρανία, αν και ξεκαθάρισε επίσης ότι υποστηρίζει τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου της Ουκρανίας.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί Ρεπουμπλικάνοι που πιέζουν για σημαντικό περιορισμό της αμερικανικής χρηματοδότησης προς την Ουκρανία.

Since it was Ukraine's missile that hit our NATO ally Poland, can we at least stop spending billions to arm them now?