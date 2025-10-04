Νετανιάχου: Σε λίγο δήλωση για τις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κάνει δήλωση στις 8 μ.μ (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας) σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη συμφωνία 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.
«Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά - Δεν θα ανεχτώ καθυστέρηση» προειδοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social, ενόψει των κρίσιμων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο.
