Ρωσία: Το αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης αναστέλλει προσωρινά τις πτήσεις για λόγους ασφαλείας

Οι ρωσικές αρχές προχώρησαν σήμερα στις 10:15 (τοπική ώρα, 09.15 ώρα Ελλάδας) σε άρση των προσωρινών περιορισμών στις πτήσεις που είχαν επιβληθεί στο αεροδρόμιο Πούλκοβο στην Αγία Πετρούπολη, δήλωσε εκπρόσωπος της ρωσικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia.

Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις πτήσεων είχαν ανασταλεί στις 07.45 (τοπική ώρα) για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτικών αεροσκαφών, σύμφωνα με τη Rosaviatsia, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τους λόγους αναστολής

Στο παρελθόν τα ρωσικά αεροδρόμια έχουν κλείσει όταν υπάρχει κίνδυνος πληγμάτων από ουκρανικά drones στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Αλεξάντρ Ντροζντένκο, κυβερνήτη στην περιφέρεια Λένινγκραντ που περιλαμβάνει την Αγία Πετρούπολη, οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο drones κοντά στον όρμο Λούγκα στον Κόλπο της Φινλανδίας.

«Το αεροδρόμιο προσωρινά δεν δέχεται ούτε στέλνει πτήσεις», είχε γράψει σε μήνυμά του μέσω της εφαρμογής Telegram εκπρόσωπος της Rosaviatsia. «Τα πληρώματα των αεροσκαφών, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι υπηρεσίες του αεροδρομίου λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πτήσεων –και αυτό είναι η ύψιστη προτεραιότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.