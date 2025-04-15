Σε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας μετά την κατάρρευση τμήματος του δρόμου Ρακοπόταμου-Κεραμιδίου, έργου που αναμενόταν να παραδοθεί τον Ιούλιο και να ενώσει τα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας έδωσε εντολή για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να αποτυπωθούν τα αίτια της κατάρρευσης.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη θέση "Λατομεία", όπου το οδόστρωμα έχει υποχωρήσει ολοκληρωτικά. Σε άλλα σημεία διαπιστώθηκαν φθορές, παρά το γεγονός ότι το έργο παραμένει σε εξέλιξη.

Η έρευνα προχωρά με ταχύ ρυθμό, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών και η συγκέντρωση στοιχείων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.