Ένα τρίτο δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το Κατάρ διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ με κατεύθυνση την Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή, ενώ διαπραγματευτική αποστολή του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη σε μια προσπάθεια να συμβάλει στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Καθώς οι μεταφορές μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού παραμένουν ασταθείς, αυτή η τρίτη διέλευση καταριανού LNG tanker πραγματοποιείται σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το πρώτο αντίστοιχο φορτίο που πέρασε τα στενά, στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Πακιστάν.

Το πλοίο Al Sahla, χωρητικότητας 211.842 κυβικών μέτρων, απέπλευσε από το Ras Laffan και αναμένεται να φτάσει στον τερματικό σταθμό LNG της Tianjin στην Κίνα στις 14 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Τα δύο προηγούμενα καταριανά δεξαμενόπλοια LNG που κατάφεραν να περάσουν από το Ορμούζ μετά τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πυροδότησαν τον πόλεμο με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, είχαν πωληθεί από το Κατάρ στο Πακιστάν μέσω διακρατικής συμφωνίας, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν ενέκρινε τη μεταφορά προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ Κατάρ και Πακιστάν, το οποίο μεσολαβεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Την Παρασκευή, διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Το Κατάρ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG παγκοσμίως, με το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών του να κατευθύνεται σε αγοραστές στην Ασία. Οι ιρανικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει το 17% της εξαγωγικής δυναμικότητας LNG του Κατάρ, δηλαδή περίπου 12,8 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως. Οι επισκευές ενδέχεται να διαρκέσουν από τρία έως πέντε χρόνια, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της QatarEnergy και υπουργό Ενέργειας του Κατάρ, όπως δήλωσε στο Reuters.

Πηγή: skai.gr

