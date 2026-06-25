Το μυστικό της μακροζωίας προσπαθούν να βρουν οι επιστήμονες μελετώντας τρεις γιαγιάδες από τη Βραζιλία, οι οποίες ανακηρύχθηκαν αυτόν τον μήνα από τα ρεκόρ Guinness ως οι γηραιότερες εν ζωή αδελφές. Πρόκειται για τις Ζουλίνα ντε Ντέους Νούνες (103 ετών), Ζοράιντε ντε Ντέους Μότα (104 ετών) και Λεβίτα ντε Ντέους Νούνες (109 ετών), που ζουν στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Το πρόγραμμα «DNA Longevo», μια μελέτη υπό την καθοδήγηση της επιστήμονα Μαγιάνα Ζατζ από το πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο, έχει ως στόχο να διερευνήσει τους βιολογικούς παράγοντες που ευθύνονται για τη γήρανση. Τα ευρήματα από την περίπτωση των τριών αδελφών θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα γιατί κάποιοι άνθρωποι διατηρούνται σε άριστη σωματική και νοητική κατάσταση σε τόσο προχωρημένη ηλικία, αναφέρει το Reuters.

«Μέσω των εξετάσεων DNA αναζητούμε προστατευτικά γονίδια και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετά από αυτά», δήλωσε η Ζατζ, η οποία συντονίζει το Κέντρο Έρευνας του Ανθρώπινου Γονιδιώματος του πανεπιστημίου. «Όσο περισσότεροι άνθρωποι ζουν πέρα από τα 100, ειδικά οικογένειες με πολλούς εκατοντάχρονους, τόσο πιο ακριβής θα είναι η έρευνά μας στην αναγνώρισή τους», σημειώνει η ερευνήτρια.

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Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι κληρονομικοί παράγοντες ενδέχεται να διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο από τους περιβαλλοντικούς στη διατήρηση της υγείας και των λειτουργιών στα προχωρημένα στάδια της ζωής.

«Όταν οι αδελφές φτάνουν σε αυτή την ηλικία, υπάρχει σαφώς μια ισχυρή γενετική συνιστώσα», δήλωσε ο Μπεν Μάγιερς, διευθύνων σύμβουλος της LongeviQuest. «Αλλά επειδή ζουν κοντά η μία στην άλλη, έχουν και ένα δίκτυο υποστήριξης, με την οικογένεια να μπορεί να τις βοηθήσει όταν χρειάζεται. Υπάρχει σίγουρα και μια κοινοτική πτυχή», συμπληρώνει.

Οι τρεις αδελφές πάντως αποδίδουν τη μακροζωία τους στην υγιεινή διατροφή και στον δραστήριο τρόπο ζωής. Η Ζουλίνα θυμάται πως περνούσε την παιδική της ηλικία κολυμπώντας και ψαρεύοντας στα ποτάμια. «Ήταν όλα φρέσκα, δεν είχαμε ψυγείο», λέει. Για τη Ζοράιντε, «εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας είναι ο θηλασμός».

Κατά τα άλλα, οι αδελφές έζησαν μια αρκετά συνηθισμένη ζωή. Η Λεβίτα εργάστηκε ως τεχνίτρια και αργότερα σε τηλεοπτικό δίκτυο. Η Ζοράιντε εργάστηκε ως νοσοκόμα και μεγάλωσε πέντε παιδιά, ενώ η Ζουλίνα, η οποία ασχολούνταν με τα οικιακά, μεγάλωσε έξι παιδιά.

Η Λεβίτα αναπολεί τη ζωή της χωρίς τύψεις: «Είχα μια ωραία παιδική ηλικία και εφηβεία. Δεν έχω κανένα παράπονο», λέει.

Οι ερευνητές ελπίζουν να κατανοήσουν πώς οι γενετικοί παράγοντες, και όχι απαραίτητα ο τρόπος ζωής, συμβάλλουν στην προστασία της καρδιάς, των μυών και των γνωστικών λειτουργιών από τις επιπτώσεις της γήρανσης. Ο στόχος της μελέτης, όπως δήλωσε ο ερευνητής Ζοάο Πάολο Γκιλέρμε, «είναι να φτάσουμε το δείγμα στους 500 εκατοντάχρονους, ώστε να μπορέσουμε να εξαγάγουμε πιο οριστικά συμπεράσματα σχετικά με τη μακροζωία».

Πηγή: skai.gr

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