Ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή του Παρισιού, δήλωσε αστυνομική πηγή.

Το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη, ανεβάζει στους τρεις τους θανάτους παιδιών λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την εβδομάδα, καθώς, το απόγευμα της Δευτέρας δυο ακόμη παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στο Καρπαντρά, στη νότια Γαλλία.

Οι γονείς βρήκαν το αγόρι στο «αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους», δήλωσε η πηγή, ενώ η γαλλική Πολιτική Προστασία επιβεβαίωσε τον θάνατό του στην πόλη Σεν-Γκρατϊέν στα προάστια του Παρισιού.

Ισπανία: Τουλάχιστον 212 θάνατοι από την Κυριακή ως χθες αποδίδονται στον καύσωνα

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Υγείας Carlos III στη Μαδρίτη, τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις μέρες.

Οι υπολογισμοί αυτοί στηρίζονται σε ένα σύστημα που έχει ονομαστεί «ΜοΜο» (Παρακολούθηση Θνησιμότητας). Αυτό συλλέγει σε καθημερινή βάση τον αριθμό των θανάτων στην Ισπανία και υπολογίζει τη διαφορά της θνησιμότητας σε σύγκριση με αυτήν που αναμένεται βάσει των καταγεγραμμένων ιστορικών στοιχείων.

Τουλάχιστον 5 οι νεκροί στην Ιταλία

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τις τελευταίες ημέρες, και στην Ιταλία εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα, σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai. Τα θύματα εργάζονταν στον γεωργικό τομέα και σε οικοδομές. Λόγω θερμοπληξίας έχασε τη ζωή του και ένας άστεγος.

Δεκαεπτά πόλεις της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, λόγω της μεγάλης ζέστης. Αύριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα είναι δεκαοκτώ. Η πιο ζεστή ημέρα, όμως, αναμένεται ότι θα είναι η επόμενη Δευτέρα, με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν, πιθανότατα, τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ιταλίας.

Στη Φλωρεντία, τις επόμενες τρεις ημέρες η πινακοθήκη των «Ουφίτσι» αποφάσισε να κλείσει τα ταμεία από τα οποία οι επισκέπτες μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια, ώστε να μην δημιουργούνται ουρές τουριστών κάτω από τον ήλιο. Η πρόσβαση στη διεθνούς φήμης πινακοθήκη επιτρέπεται μόνον στους πολίτες που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, τέλος, ο δήμος της Ρώμης προτίθεται να μετατρέψει παλιά αντιαεροπορικά καταφύγια και ρωμαϊκές υπόγειες σήραγγες και λατομεία, σε νέα «κλιματικά καταφύγια», στα οποία οι πολίτες της Αιώνιας Πόλης θα μπορούν να εξασφαλίζουν λίγη δροσιά. Στους χώρους αυτούς, κατά τη διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 μέχρι και 17 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

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