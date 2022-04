Η αστυνομία στην Νότια Καρολίνα αναφέρει στον λογαριασμό της στο Twitter ότι πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματισθεί από πυρά σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κολούμπια.

«Επιβεβαιώσαμε ότι άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού και λαμμβάνουν ιατρική βοήθεια», έγραψε η αστυνομία στο Twitter.

⚠️🇺🇸#URGENT: Mass shooting reported inside Columbiana Centre Mall in South Carolina#Columbia l #SC

Police have responded to reports of an active shooter, and have confirmed several injuries. Unconfirmed reports indicate 10+ people have been shot.

More information to follow. pic.twitter.com/7O19DuyLvw