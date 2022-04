Ένα άτομο τραυματίστηκε σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε Γυμνάσιο της περιοχής Erie της Πενσυλβάνια το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Erie Police confirm that a single individual at Erie High School has been shot. The individual is in good condition and has been transported to the hospital. More information to follow as we receive it. Please continue to avoid the area.