Το ένδυμα που θα επιλέξει η επερχόμενη Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ κατά την ημέρα της ορκωμοσίας του συζύγου της είχε γίνει αντικείμενο συζήτησης εδώ και μέρες αφού αρκετοί οίκοι μόδας την είχαν προσεγγίσει για να την ντύσουν, σε αντίθεση με την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Με τις στιλιστικές της επιλογές σήμερα, η Μελάνια Τραμπ κατάφερε να τραβήξει και πάλι τα βλέμματα επιλέγοντας ένα παλτό του Νεοϋορκέζου σχεδιαστή Adam Lippes σε ναυτικό μπλε χρώμα και ένα εντυπωσιακό καπέλο στο ίδιο χρώμα μια λευκή ρίγα από τον Αμερικανό σχεδιαστή, Eric Javits.

Στα πρώτα εγκαίνια, η Μελάνια αντιμετώπισε μια πρόκληση, καθώς πολλοί Αμερικανοί σχεδιαστές αρνήθηκαν είτε ανοιχτά είτε πιο διακριτικά να την ντύσουν.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη ορκωμοσία του Τραμπ η Μελάνια είχε επιλέξει ένα γαλάζιο φόρεμα με ένα μπολερό από πάνω του αμερικανού σχεδιαστή Ραλφ Λόρεν.

