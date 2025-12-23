Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μια νέα κατηγορία θωρηκτών που φέρουν το όνομά του, ρίχνει φως στο πρόγραμμα ναυπηγικής των ΗΠΑ, το οποίο τα τελευταία χρόνια δεν κατάφερε να παραδώσει τα καινούρια πολεμικά πλοία εγκαίρως και εντός του προϋπολογισμού, κάτι που ο ίδιος ο Τραμπ επεσήμανε στην ομιλία του από το Mar-a-Lago τη Δευτέρα.

«Κατασκευάζουμε τον καλύτερο εξοπλισμό στον κόσμο, μακράν, κανείς δεν μας πλησιάζει. Αλλά δεν τα παράγουμε αρκετά γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι θα συναντηθεί σύντομα με κορυφαίους Αμερικανούς στρατιωτικούς εργολάβους για να επιταχύνει την παραγωγή των νέων θωρηκτών και άλλων προγραμμάτων όπλων.

Αλλά τουλάχιστον όσον αφορά το σχέδιο των θωρηκτών, το Πολεμικό Ναυτικό φαίνεται να «κολυμπάει» αντίθετα στο ρεύμα, με την κατασκευή από το ίδιο, των σκαφών και ορισμένων από τα οπλικά συστήματα που θα υπάρχουν σε αυτά, σημειώνει το CNN.

Το όραμα

Σύμφωνα με ένα ενημερωτικό δελτίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η κλάση Trump θα είναι «το πιο θανατηφόρο πολεμικό πλοίο που κατασκευάστηκε ποτέ».

Με μήκος έως 880 πόδια και εκτόπισμα 30.000 έως 40.000 τόνων, θα είναι επίσης τα μεγαλύτερα σε επιφάνεια πολεμικά πλοία που έχει κατασκευάσει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αυτά τα θωρηκτά, όπως το φημισμένο USS Missouri, στο οποίο υπογράφηκε η παράδοση της Ιαπωνίας το 1945, είχαν μήκος 887 πόδια και εκτόπισμα περίπου 58.000 τόνων.

Τα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία του αμερικανικού ναυτικού είναι σήμερα τα αντιτορπιλικά Zumwalt, με εκτόπισμα 15.000 τόνων.

Όπως προβλέπεται, τα πλοία θα έχουν «τη μεγαλύτερη καταστροφική δύναμη πυρός από οποιοδήποτε άλλο πλοίο που έχει πλεύσει ποτέ –με την ικανότητα να χτυπήσουν έναν εχθρό σε απόσταση 80 φορές μεγαλύτερη από την προηγούμενη κατηγορία», αναφέρει η νέα ιστοσελίδα του Πολεμικού Ναυτικού για τα πλοία.

Τα θωρηκτά θα είναι οπλισμένα με νέους πυραύλους κρουζ με πυρηνική ικανότητα, οι οποίοι θα εκτοξεύονται από 12 κυψέλες επί του σκάφους. Οι πύραυλοι θα είναι υπερηχητικοί –με ταχύτητα πέντε φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου– και ευέλικτοι, ώστε να προκαλούν σύγχυση στις αμυντικές δυνάμεις του εχθρού.

Η κατηγορία Trump θα διαθέτει επίσης 128 κυψέλες κάθετης εκτόξευσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πυραύλους κρουζ Tomahawk με χαμηλότερη ταχύτητα, πυραύλους κατά πλοίων ή αναχαιτιστικούς πυραύλους.

Συνολικά, τα πλοία θα είναι 100 φορές πιο ισχυρά από τα θωρηκτά της εποχής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, δήλωσε ο Τραμπ.

Τα εμπόδια

Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει χρονοδιάγραμμα για το πόσο θα διαρκέσει η φάση του σχεδιασμού –στην οποία ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα συμμετάσχει προσωπικά– ή η κατασκευή των δύο πρώτων πλοίων.

Το νέο πρόγραμμα κατασκευής θωρηκτών θα διευθύνεται από μια ναυπηγική βάση που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα στην παράδοση των πλοίων και η οποία, σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτικού Τζον Φέλαν, βρίσκεται σε κατάσταση χάους.

«Όλα τα προγράμματά μας βρίσκονται σε χάος», δήλωσε σε ακρόαση της Βουλής των Αντιπροσώπων τον Ιούνιο. «Νομίζω ότι το καλύτερο (πλοίο που κατασκευάζουμε) έχει καθυστέρηση έξι μηνών και υπερβαίνει τον προϋπολογισμό κατά 57%... Και αυτό είναι το καλύτερο».

Τον περασμένο μήνα, ο Φέλαν ακύρωσε το πρόγραμμα φρεγατών της κλάσης Constellation, το οποίο είχε καθυστερήσει περίπου τρία χρόνια και αναμενόταν να παραδώσει πολύ μικρότερα και λιγότερο σύνθετα πολεμικά πλοία από τα νέα θωρηκτά που προτείνει τώρα ο Τραμπ.

Όσον αφορά τα μεγάλα και πολύπλοκα πλοία, το νεότερο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού, το USS John F Kennedy, έχει καθυστερήσει περίπου δύο χρόνια από την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης.. Αυτές οι καθυστερήσεις αποδίδονται στα νέα συστήματα προσγείωσης, τα οποία το Πολεμικό Ναυτικό προσπαθεί ακόμα να πιστοποιήσει.

Στη συνέχεια, τίθεται το ερώτημα ποιος θα κατασκευάσει αυτά τα νέα θωρηκτά. Τα ναυπηγεία των ΗΠΑ είναι ήδη επιβαρυμένα με τις τρέχουσες εργασίες κατασκευής, συντήρησης και επισκευής.

«Δεν διαθέτουμε πλέον τη ναυπηγική και ναυτιλιακή βιομηχανική υποδομή για να το κάνουμε αυτό γρήγορα», δήλωσε ο αναλυτής Carl Schuster, πρώην πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Τα πλοία του μεγέθους της κλάσης Trump θα χρειάζονταν τον ίδιο χώρο στο ναυπηγείο με τα μεγάλα υποβρύχια και πλοία υλικοτεχνικής υποστήριξης που χρειάζεται επίσης το Πολεμικό Ναυτικό, οπότε θα έπρεπε να επαναλειτουργήσουν κλειστά ναυπηγεία ή να κατασκευαστούν νέα, είπε ο Schuster.

Και μετά υπάρχει και το θέμα του εργατικού δυναμικού.

«Θα απαιτηθεί ένα πρόγραμμα πρόσληψης και εκπαίδευσης σε εθνική κλίμακα για εργαζομένους σε ναυπηγεία, ηλεκτρολόγους, τεχνικούς πληροφορικής και αισθητήρων για να υποστηριχθεί αυτό το πρόγραμμα», εκτίμησε ο Schuster.

Ο Schuster σημείωσε το ατελές ιστορικό του Ναυτικού όσον αφορά την ολοκλήρωση φιλόδοξων προγραμμάτων ναυπηγικής.

«Πάρτε για παράδειγμα τα προαναφερθέντα αντιτορπιλικά της κλάσης Zumwalt, ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990. Το σχέδιο για 32 υψηλής τεχνολογίας, αόρατα πλοία, τελικά περιορίστηκε σε τρία, με το τελευταίο της κλάσης, το USS Lyndon B. Johnson, να περιμένει ακόμα την έναρξη λειτουργίας του –η οποία δεν αναμένεται πριν από το 2027».

Ή τις φρεγάτες της κλάσης Constellation, οι οποίες μειώθηκαν σε δύο σκάφη από τα 20 που είχαν προγραμματιστεί.

Και, όπως επισημαίνει ο Schuster, τα πρόσφατα προγράμματα ναυπήγησης πλοίων που έχουν φτάσει τους προγραμματισμένους αριθμούς απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό, ειδικά τα Littoral Combat Ships. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει παράγει περισσότερα από τρεις ντουζίνες σκάφη, έχει δει μερικά από αυτά να αποσύρονται μετά από μόλις πέντε χρόνια υπηρεσίας, καθώς ταλαιπωρούνταν από προβλήματα αξιοπιστίας και έλλειψη σαφώς καθορισμένης αποστολής.

Το μελλοντικό ναυτικό πεδίο μάχης

Ακόμα και αν το Πολεμικό Ναυτικό καταφέρει να ρίξει στο νερό έναν στόλο θωρηκτών της κλάσης Trump, παραμένει το ερώτημα αν θα είναι κατάλληλα για τις αποστολές που τους ανατίθενται.

Αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται και για τα σημερινά στολίδια του αμερικανικού στόλου –τα αεροπλανοφόρα του. Μπορούν τα τεράστια πλοία –μήκους περίπου 1.100 ποδιών, όσο τρία γήπεδα ποδοσφαίρου– να επιβιώσουν σε μια σύγκρουση με έναν αντίπαλο της ίδιας τάξης με την Κίνα;

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) διαθέτει τον βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς DF-26, που έχει το παρατσούκλι «δολοφόνος αεροπλανοφόρων», επειδή έχει σχεδιαστεί για να καταστρέφει τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα σε αποστάσεις μακριά από την κινεζική ηπειρωτική χώρα, πολύ πριν τα μαχητικά αεροσκάφη των αμερικανικών αεροπλανοφόρων μπορέσουν να επιτεθούν σε κινεζικούς στόχους.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μεγάλο αριθμό μικρών πολεμικών πλοίων, ικανά να μεταφέρουν μερικούς πυραύλους ή drones το καθένα, και να τα διασκορπίσει σε ένα ευρύ φάσμα υδάτινων οδών, εξουδετερώνοντας το πλεονέκτημα της Κίνας σε αριθμό πυραύλων.

«Τα πλεονεκτήματα των μικρών θωρηκτών και των μη επανδρωμένων συστημάτων είναι ότι η ποσότητα μπορεί να αυξηθεί με σχετικά χαμηλό κόστος και η βιωσιμότητα μπορεί να αυξηθεί με τη διασπορά του κινδύνου σε πολλαπλές πλατφόρμες», δήλωσε ο Yu Jihoon, ερευνητής στο Κορεατικό Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων και πρώην αξιωματικός υποβρυχίου της Νότιας Κορέας.

Και τα μεγάλα πλοία δεν είναι μόνο ευάλωτα στα πυραύλους, υποστηρίζουν ορισμένοι. Υπάρχει επίσης το ερώτημα του πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα drones, πάνω και κάτω από τη θάλασσα, που η Ουκρανία έχει δείξει κατά τη διάρκεια του πολέμου της με τη Ρωσία ότι μπορούν τουλάχιστον να αχρηστεύσουν, αν όχι να βυθίσουν, πλοία και υποβρύχια.

