Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης σε ένδειξη συμπαράστασης σε απεργούς πείνας της οργάνωσης Palestine Action.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη επειδή κρατούσε πλακάτ υπέρ της οργάνωσης Palestine Action, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική.

BREAKING: Swedish activist Greta Thunberg has been arrested in London after holding a sign that reads: “I support Palestine Action prisoners. I oppose genocide.” pic.twitter.com/4ocdETjfZ8 — Novara Media (@novaramedia) December 23, 2025

Πηγή: skai.gr

