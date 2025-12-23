Λογαριασμός
Συνελήφθη η Γκρέτα Τούνμπεργκ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Λονδίνο

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη επειδή κρατούσε πλακάτ υπέρ της οργάνωσης Palestine Action, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική

Γκρέτα Τούνμπεργκ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης σε ένδειξη συμπαράστασης σε απεργούς πείνας της οργάνωσης Palestine Action.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη επειδή κρατούσε πλακάτ υπέρ της οργάνωσης Palestine Action, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική.

