Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέμεινε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια συνδιαλέξεών του με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τον ιρανό Μασούντ Πεζεσκιάν ότι είναι ανάγκη να επεκταθεί στον Λίβανο η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, κάτι που χαρακτήρισε «αναγκαία προϋπόθεση» ώστε η εκεχειρία να είναι «αξιόπιστη και διαρκής».

«Εξέφρασα την ελπίδα μου ότι η κατάπαυση του πυρός θα τηρηθεί πλήρως από τον καθένα από τους αντιμαχόμενους, σε όλα τα πεδία μαχών, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πρόκειται για αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου η κατάπαυση του πυρός να είναι αξιόπιστη και διαρκής», τόνισε ο κ. Μακρόν μέσω X -εκφράστηκε στα αγγλικά-, ενώ καταιγιστικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο στοίχισαν χθες τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και τραυμάτισαν πάνω από 1000, σύμφωνα με τον ακόμη προσωρινό απολογισμό του υπουργείου της Βηρυτού ως το βράδυ.

I spoke today with Iranian President Massoud Pezeshkian, as well as with U.S. President Donald Trump.



I told both of them that their decision to accept a ceasefire was the best possible one.



I expressed my hope… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2026

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ο πρώτος δυτικός ηγέτης που συζήτησε με τον ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη. Αυτή ήταν η τέταρτη συνδιάλεξη των δυο ανδρών αφότου άρχισε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου.

Η συμφωνία αυτή πρέπει «να ανοίξει τον δρόμο για να διεξαχθεί συνολική διαπραγμάτευση που θα εγγυηθεί την ασφάλεια για όλους στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο γάλλος πρόεδρος, που συμφωνεί σε αυτό με πολλούς άλλους ηγέτες.

«Η όποια συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που εγείρουν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, αλλά και την περιφερειακή πολιτική του και τα μέτρα παρεμπόδισης της ναυσιπλοΐας στο στενό του Χορμούζ», έκρινε.

Η Γαλλία «θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο» που της αναλογεί, «σε στενό συντονισμό με τους εταίρους της στη Μέση Ανατολή», προσβλέποντας σε «γερή και διαρκής ειρήνη», διαβεβαίωσε.

«Καταδικάζουμε τις Ισραηλινές επιθέσεις με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας ανέφερε ότι μίλησε με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Joseph Aoun, και τον Πρωθυπουργό, Nawaf Salam και εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας απέναντι στις αδιάκριτες επιθέσεις που πραγματοποίησε το Ισραήλ στον Λίβανο, οι οποίες οδήγησαν σε πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

«Καταδικάζουμε αυτές τις επιθέσεις με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Αποτελούν άμεση απειλή για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας που μόλις επιτεύχθηκε», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο Χ, προσθέτοντας ότι «ο Λίβανος πρέπει να καλύπτεται πλήρως από αυτήν την εκεχειρία».

Και συνέχισε: «Επανέλαβα την ανάγκη διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και την αποφασιστικότητα της Γαλλίας να υποστηρίξει τις προσπάθειες των λιβανέζικων αρχών να υπερασπιστούν την κυριαρχία της χώρας και να εφαρμόσουν το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ».

I have just spoken with Lebanese President Joseph Aoun and Prime Minister Nawaf Salam.



I expressed France’s full solidarity in the face of the indiscriminate strikes carried out by Israel in Lebanon today, which resulted in a very high number of civilian casualties.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2026

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

