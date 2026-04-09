Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε την Τετάρτη το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ κατά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

Μετά τη συνάντηση, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε στο CNN ότι είχε μια «ειλικρινή και ανοιχτή» συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους της Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, ο Ρούτε έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών παρείχε ουσιαστική υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ είπε πως επεσήμανε στον Τραμπ ότι «η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνών ήταν βοηθητική», συμβάλλοντας σε κρίσιμους τομείς όπως η παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων, η υλικοτεχνική υποστήριξη, οι υπερπτήσεις, και η τήρηση των δεσμεύσεων της Συμμαχίας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δοκιμάστηκαν και απέτυχαν.

«Μερικές από αυτές ναι, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, και αυτό συζητήσαμε σήμερα, έχουν κάνει ό,τι είχαν υποσχεθεί στο παρελθόν για μια τέτοια περίπτωση», δήλωσε στο CNN.

Ο Ρούτε αρνήθηκε να απαντήσει εάν ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα, μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ,δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ «υποβλήθηκε σε δοκιμασία και απέτυχε» κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε για το αν οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, η Λέβιτ απάντησε: «Είναι ένα θέμα που έχει συζητήσει ο πρόεδρος, και πιστεύω ότι είναι κάτι που ο πρόεδρος θα συζητήσει σε λίγες ώρες» με τον Ρούτε.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να τιμωρήσει ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ λόγω της έλλειψης στήριξης στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει τη μετακίνηση στρατευμάτων από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ που θεωρούνται μη υποστηρικτικές στην πολεμική προσπάθεια κατά του Ιράν και την ανάπτυξή τους σε χώρες που έχουν κρατήσει μια πιο υποστηρικτική στάση. Το αμερικανικό σχέδιο θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει το κλείσιμο μιας αμερικανικής βάσης σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή χώρα, πιθανώς στην Ισπανία ή τη Γερμανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.