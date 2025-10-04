Ένας νέος γύρος στην πολύκροτη δικαστική περιπέτεια του Σον «Ντίντι» Κομπς αναμένεται να ανοίξει μετά τη δήλωση των δικηγόρων του ότι θα ασκήσουν έφεση στην χθεσινή καταδικαστική απόφαση σύμφωνα με την οποία ο διάσημος τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός θα περάσει τα επόμενα τέσσερα χρόνια στην φυλακή.

Ο 55χρονος Combs, είχε βρεθεί ένοχος τον περασμένο Ιούλιο για μεταφορά ανθρώπων σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των φίλων του και ανδρών ιερόδουλων, για να συμμετάσχουν σε σεξουαλικές επαφές.

Παρά την ποινή για παραβάσεις του ομοσπονδιακού νόμου περί παράνομων σεξουαλικών πράξεων, οι δικηγόροι του Κόμπς ξεκαθάρισαν ότι θα προχωρήσουν σε έφεση, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος εφαρμόστηκε λανθασμένα στην περίπτωσή του. «Η δικαστική μάχη δεν τελείωσε», δήλωσαν, τονίζοντας ότι θα αμφισβητήσουν τόσο τη διαδικασία όσο και τη βαρύτητα της καταδίκης.

Sean 'Diddy' Combs' lawyers plan to appeal, after star sentenced to over four years in prisonhttps://t.co/SOEJ6FhPFX — ITV News (@itvnews) October 4, 2025

Η υπόθεση, που συνοδεύτηκε από μαρτυρίες γυναικών για βία και κακοποίηση, έχει ήδη προκαλέσει βαρύτατο πλήγμα στη δημόσια εικόνα του 55χρονου καλλιτέχνη της hip hop μουσικής. Ωστόσο, το επίκεντρο πλέον μετατοπίζεται στο εφετείο, όπου η υπεράσπιση θα επιδιώξει να ανατρέψει την απόφαση.

Η δίκη του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν περιελάμβανε μαρτυρίες από γυναίκες που είπαν ότι ο Κομπς τις ξυλοκόπησε, τις απείλησε, τις κακοποίησε σεξουαλικά και τις εκβίασε. «Είναι μια υπόθεση για έναν άνδρα που έκανε φρικτά πράγματα σε πραγματικούς ανθρώπους για να ικανοποιήσει τη δική του σεξουαλική ικανοποίηση», δήλωσε η εισαγγελέας Christy Slavik πριν την καταδικαστική απόφαση της 3ης Οκτωβρίου. «Δεν χρειαζόταν τα χρήματα. Το νόμισμά του ήταν ο έλεγχος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.