Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One επιστρέφοντας από τη Φλόριντα, επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει «απεγνωσμένα να διαπραγματευτεί», αλλά πιστεύει ότι «δεν είναι έτοιμο να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει», παρά τις δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ότι η Τεχεράνη ποτέ δεν ζήτησε κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις.

«Νομίζω ότι θα διαπραγματευτούν κάποια στιγμή», επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος, για να συμπληρώσει: «Τα πάμε πολύ καλά όσον αφορά στον πόλεμο με το Ιράν γενικά».

Οι ΗΠΑ «χτυπούν» τοποθεσίες όπου το Ιράν κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συμπλήρωσε. «Το Ιράν έχει πολύ λίγη ισχύ πυρός. Έχουμε αποδεκατίσει την παραγωγική του ικανότητα».

«Ομοίως, τα drones έχουν μειωθεί κατά πολύ, περίπου στο 20% αυτών που έχουν. Από χθες, πλήττουμε μέρη όπου τα κατασκευάζουν», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι συνομιλεί με «άλλες χώρες» σχετικά με την «αστυνόμευση» των Στενών του Ορμούζ εν μέσω συνεχιζόμενων απειλών για αντίποινα από το Ιράν.

Το Ιράν, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επέμεινε ότι τα Στενά παραμένουν ανοιχτά για όλα τα σκάφη εκτός από εκείνα που ανήκουν στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

