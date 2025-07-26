Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες Παρασκευή την επιβολή κυρώσεων εναντίον του «Cártel de los Soles», το οποίο περιέγραψε ως συμμορία που δρα στη Βενεζουέλα κι έχει «επικεφαλής» τον πρόεδρο της χώρας Νικολάς Μαδούρο και «στελέχη του καθεστώτος» του, που παρέχουν «υλική υποστήριξη σε ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» στη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ.

Το γραφείο ελέγχου πόρων στο εξωτερικό (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ανέφερε πως έθεσε το Cártel de los Soles (σ.σ. «καρτέλ των ήλιων») στη μαύρη λίστα των «παγκόσμιων τρομοκρατικών οργανώσεων», απόφαση η οποία συνεπάγεται το πάγωμα τυχόν πόρων του στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ κι οποιαδήποτε συναλλαγή νομικών ή φυσικών προσώπων στις ΗΠΑ με την συγκεκριμένη οντότητα.

«Το Cártel de los Soles είναι εγκληματική οργάνωση με βάση τη Βενεζουέλα, την οποία διευθύνει ο Νικολάς Μαδούρο Μόρος και άλλοι υψηλόβαθμοι (αξιωματούχοι) του καθεστώτος του Μαδούρο (...) που παρέχουν υλική υποστήριξη σε ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις οι οποίες απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ, ονομαστικά της Tren de Aragua και του καρτέλ Σιναλόα», αναφέρει σε δελτίο Τύπου το υπουργείο Οικονομικών.

«Τα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα (σ.σ. χθες) εκθέτουν περαιτέρω την διευκόλυνση που παρέχει το παράνομο καθεστώς του Μαδούρο στη ναρκωτρομοκρατία μέσω τρομοκρατικών οργανώσεων όπως το Cártel de los Soles», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας (2017-2021), η κυβέρνηση Τραμπ είχε ασκήσει δίωξη σε βάρος του κ. Μαδούρο και συνεργατών του για «ναρκωτρομοκρατία» και προσέφερε αμοιβή για τη σύλληψή τους. Οι κατηγορίες αυτές διαψεύστηκαν με οργή από τον σοσιαλιστή πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Πάντα σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το καρτέλ αυτό έλκει το όνομά του από «το έμβλημα του ήλιου στις στολές υψηλόβαθμων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας» και η οργάνωση «βοηθά την Tren de Aragua να επιτύχει τον σκοπό της να χρησιμοποιήσει την παράνομη ροή ναρκωτικών ως όπλο εναντίον των ΗΠΑ».

Δεν παρουσιάζεται καμιά απόδειξη από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών για τους ισχυρισμούς αυτούς.

Η Tren de Aragua, που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα, είναι διεθνής εγκληματική οργάνωση επιδιδόμενη σε εκβιάσεις, φόνους, διακίνηση ουσιών και εμπορία ανθρώπων σε διάφορα κράτη της Λατινικής Αμερικής. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα πως πίσω από τη συγκεκριμένη συμμορία βρίσκεται το κράτος της Βενεζουέλας.

Η σχέση ανάμεσα στο Καράκας και στην Ουάσιγκτον παραμένει εξαιρετικά τεταμένη εδώ και χρόνια. Τα δυο κράτη δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από το 2019, όταν οι ΗΠΑ και πολλοί σύμμαχοί τους αμφισβήτησαν την επανεκλογή του κ. Μαδούρο. Η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις και εμπάργκο στο πετρέλαιο της χώρας.

