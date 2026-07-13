ΗΠΑ: Την Τρίτη στις 23:00 αρχίζει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν από την Τρίτη, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης (JMIC), το οποίο λειτουργεί υπό την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 23:00 ώρα Ελλάδας (20:00 GMT) και θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών του Ιράν. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας.

«Κάθε πλοίο που θεωρείται ότι εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια υπόκειται σε αναχαίτιση, εκτροπή πορείας και κατάσχεση. Τα πλοία που δεν συμμορφώνονται ενδέχεται να εξαναγκαστούν με τη χρήση βίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το JMIC διευκρίνισε πάντως ότι η ουδέτερη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ προς ή από προορισμούς εκτός Ιράν δεν θα παρεμποδίζεται.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι ανθρωπιστικές αποστολές θα επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλονται σε επιθεώρηση.

Ο πλοίαρχος Τίμοθι Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), δήλωσε στο CNN ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ο συντονισμός για την επαναφορά του αποκλεισμού και ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί. Για το ενδεχόμενο επιβολής τελών, τα οποία σύμφωνα με τον Τραμπ θα ανέρχονται στο 20% της αξίας του φορτίου κάθε πλοίου, παρέπεμψε τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CNN, τα στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είχαν αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες κατά την εφαρμογή του προηγούμενου αποκλεισμού και τώρα καλούνται να επαναλάβουν την ίδια επιχείρηση.

Όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι, δεν υπήρχε επίσημο επιχειρησιακό σχέδιο για την επιβολή ενός αποκλεισμού τέτοιας κλίμακας, καθώς ανάλογη επιχείρηση δεν είχε πραγματοποιηθεί εδώ και δεκαετίες, από την κρίση των πυραύλων της Κούβας.

Στο πλαίσιο του προηγούμενου αποκλεισμού, ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιούσε μαχητικά αεροσκάφη που δεν είχαν σχεδιαστεί για θαλάσσιες περιπολίες, προκειμένου να παρακολουθεί πλοία και, εφόσον κρινόταν αναγκαίο, να αναλαμβάνει δράση με τη χρήση οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα με αξιωματούχους, σχεδόν δέκα δεξαμενόπλοια είχαν στοχοποιηθεί, αφού προηγουμένως αγνόησαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων.

Η επαναφορά του αποκλεισμού αυξάνει επίσης το ήδη βαρύ επιχειρησιακό φορτίο των αμερικανικών αντιτορπιλικών, τα οποία καλούνται να εντοπίζουν και να αναχαιτίζουν πλοία που παραβιάζουν τους περιορισμούς, ενώ παράλληλα προστατεύουν περίπου 20.000 ναύτες που βρίσκονται εν πλω.

Οι αξιωματούχοι επισημαίνουν ακόμη ότι η Αραβική Θάλασσα είναι μια τεράστια θαλάσσια περιοχή και ότι η αποτροπή της διέλευσης οποιουδήποτε δεξαμενόπλοιου αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη αποστολή.



Πηγή: skai.gr

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