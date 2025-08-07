Τηλεφωνική επικοινωνία Χακάν - Λαβρόφ για την Ουκρανία

Τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας συζήτησαν ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Πέμπτη, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί, σημείωσαν ωστόσο ότι και οι δύο συμφώνησαν να κρατήσουν τακτική επικοινωνία.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία είχε φιλοξενήσει τις διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας το 2025, με τον τελευταίο γύρο συνομιλιών να πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη στις 23 Ιουλίου.

